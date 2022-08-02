12 لاعبا.. تعرف على أسباب غيابات لاعبي الأهلي ضد فاركو

تتواصل معاناة الأهلي مع الغيابات المتنوعة مع الاقتراب من نهاية الموسم، ووصل العدد لـ 11 قبل مباراة فاركو في ختام الجولة 28 من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي للقاء فاركو على ملعب الأهلي we السلام في التاسعة من مساء غدا الأربعاء.

وبعد رحيل بدر بانون وتعافي بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وتواجدهما في قائمة الفريق لمباراة الغد، أصبح عدد الغيابات 11.

FilGoal.com يستعرض معكم غيابات الأهلي وأسبابها عن لقاء فاركو:

عمار حمدي – الإصابة بتمزق في الرباط الصليبي

حسين الشحات – أجرى عملية في الغضروف الداخلي للركبة في قطر

صلاح محسن – شعور بـآلام في العضلة الخلفية

أحمد حمدي عبد القادر – الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية

عمرو السولية – الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية

محمد شريف – الإصابة بتمزق في العضلة الضامة

أحمد نبيل كوكا - الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية

طاهر محمد طاهر – الإصابة ويحتاج إلى فترة تعافي مدتها 3 أسابيع

أكرم توفيق – عدم الجاهزية الفنية

حمزة علاء – استبعاد فني

حمدي فتحي – إيقاف لحصوله على 3 بطاقات صفراء (تحصل على بطاقة صفراء عقب نهاية لقاء المقاولون العرب)

كريم فؤاد - إيقاف لحصوله على 3 بطاقات صفراء

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 55 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي.

فيما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 35 نقطة من 27 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 3 أغسطس

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.

وتُلعب على استاد الأهلي We السلام.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة أيمن الكاشف ووليد الفقي.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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