مران الزمالك - تواجد الونش وفقرة خاصة لـ عمر السعيد.. وتألق سداسي في التقسيمة

‏تدريبات استشفائية وفقرة خاصة لـ عمر السعيد وتواجد محمود حمدي "الونش" وتألق سداسي في التقسيمة، هو أبرز ما شهده مران الزمالك اليوم الثلاثاء.

وتقدم جوسفالدو فيريرا برسالة للاعبي الزمالك قبل بداية المران قائلا حسبما جاء في موقع النادي الرسمي: "حققتم المطلوب بالأمس واجتهدتم كثيرا وتكلل ذلك بالفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة بجدارة في مشوار الدوري ".

وأضاف "لابد من غلق صفحة مباراة بيراميدز والتركيز الآن على المواجهة المقبلة، ولا وقت للراحة، علينا مواصلة التحدي حتى الوصول للهدف المطلوب".

وحرص البرتغالي على التحدث في بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة التي يرغب في تنفيذها خلال التدريبات استعدادا لمباراة الجونة المقبلة.

وأدي لاعبو الفريق الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة بيراميدز بالأمس، تدريبات استشفائية وتأهيلية خاصة.

واصطحب الجهاز الفني بعض الأدوات الرياضية داخل الملعب، لأداء اللاعبين هذه الفقرة تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق.

وفضل فيريرا، اكتفاء المجموعة الأساسية بخوض تدريبات الاستشفاء والتأهيل خوفا من تعرضهم للإجهاد. وحرص على متابعة سير تدريبات اللاعبين الأساسيين وتحفيزهم ونقل بعض التعليمات لهم

وتواجد محمود حمدي "الونش" بعدما اطمأن فيريرا عليه، في حضور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، بعد الإصابة التي تعرض لها بالأمس في لقاء بيراميدز نتيجة الاصطدام في كرة مشتركة.

وأشاد المدير الفني بالأداء القوي للونش في لقاء الأمس أمام بيراميدز والإصرار والعزيمة التي تحلي بها

واجتمع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة مع اللاعب لوقت قصير وقدم له التحية على الأداء الرجولي في لقاء بيراميدز.

وخاض "الونش"، فقرة تدريبات تأهيلية داخل جيمانيزيوم النادي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وذلك عقب خضوعه لفحوصات تم خلالها الاطمئنان على سلامته بشكل تام.

وأدي اللاعب فقرة تأهيلية أخرى تحت إشراف عمرو المطراوي اخصائي التأهيل بالفريق، داخل ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخصصت فقرة تدريبات فنية إضافية لعمر السعيد مهاجم الأبيض، وشارك في الفقرات التأهيلية والفنية مع زملائه بالفريق وعقب ذلك قام بأداء فقرة خاصة تضمنت تدريبات التسديد على المرمي بجانب أمور أخرى تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال.

وخاض البدلاء والمستبعدين من مواجهة الأمس أمام بيراميدز، فقرة تأهيلية خاصة، وتم تقسيم هذه الفقرة إلى جزئين تحت اشراف أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

وتضمن الجزء الأول تدريبات جري بمحيط الملعب، بجانب سباق سرعات، وتضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيل بالكرة سواء باستخدام القدم أو الرأس.

وحرص أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد على تدوين كافة الملاحظات والتفاصيل الخاصة بهذه الفقرة ونقل التعليمات.

عقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة قوية في جزء من الملعب، شهدت تطبيق كافة التفاصيل الخططية التي تم التدريب عليها.

وشهدت التقسيمة تألق كل من حازم إمام وشيكابالا ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف وعبد الله جمعة ومحمد طارق، بجانب ظهور الجميع بجاهزية فنية.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا على متابعة التقسيمة مع معاونيه، للوقوف على الحالة الفنية للاعبين.

وقرر فيريرا، السفر إلى الجونة ظهر بعد غدً الخميس، استعدادا للمباراة المقبلة أمام الفريق الساحلي في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل على استاد خالد بشارة في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي، مساء يوم الخميس بمدينة الجونة استعدادا للمباراة المرتقبة.

وكان الزمالك فاز على ببراميدز بثلاثية في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الاثنين باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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