ماسواكو بجتاز الفحص الطبي في بشتكاش
الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 19:33
كتب : FilGoal
أعلن نادي بشكتاش التركي اجتياز أرثر ماسواكو الفحص الطبي تمهيدا للانضمام إلى الفريق.
أرثر ماسواكو
النادي : بشكتاش
وأشار النادي إلى أن اللاعب قد تم فحصه في فيادات جراحة العظام والباطنة، والأأنف والأذن والحنجرة، وأمراض القلب بالإضافة إلى اختبارات الرئة والجهد وخرج عبر اللاعب الكشف البكامل بنجاح.
الظهير الأيسر سينتقل إلى بشكتاش على سبيل الإعارة من صفوف وست هام لمدة موسم واحدة.
اللاعب الكونغولي كان قد شارك في الموسم الماضي مع وست هام في 24 مباراة وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدفا آخر.
وانضم ماسواكو إلى وست هام في 2016 قادما من أولمبياكوس اليوناني.
وتمكن اللاعب من تسجيل هدفين وصناعة 10 خلال 128 مباراة خاضهم بقميص وست هام.
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