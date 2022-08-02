ماسواكو بجتاز الفحص الطبي في بشتكاش

أعلن نادي بشكتاش التركي اجتياز أرثر ماسواكو الفحص الطبي تمهيدا للانضمام إلى الفريق.

وأشار النادي إلى أن اللاعب قد تم فحصه في فيادات جراحة العظام والباطنة، والأأنف والأذن والحنجرة، وأمراض القلب بالإضافة إلى اختبارات الرئة والجهد وخرج عبر اللاعب الكشف البكامل بنجاح.

الظهير الأيسر سينتقل إلى بشكتاش على سبيل الإعارة من صفوف وست هام لمدة موسم واحدة.

اللاعب الكونغولي كان قد شارك في الموسم الماضي مع وست هام في 24 مباراة وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدفا آخر.

وانضم ماسواكو إلى وست هام في 2016 قادما من أولمبياكوس اليوناني.

وتمكن اللاعب من تسجيل هدفين وصناعة 10 خلال 128 مباراة خاضهم بقميص وست هام.

اقرأ أيضا:

الأهلي يتعاقد مع شركة ملابس

رد اتحاد الكرة على خطاب كاف

الكشف عن تفاصيل اجتماع سواريش والخطيب

طلب من فيتوريا لمدربي الدوري المصري

تصريحات مثيرة من محمد علي حارس مصر لليد