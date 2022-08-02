مينجيزا ينضم إلى سيلتا فيجو

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 18:56

كتب : FilGoal

أوسكار مينجيزا - برشلونة

أعلن نادي سيلتا فيجو التعاقد مع أوسكار مينجيزا لاعب قادما من برشلونة في صفقة انتقال دائم.

وأشار النادي إلى أن اللاعب قد وقع على عقد لمدة 4 مواسم حتى 2026.

مينجيزا انتقل إلى سيلتا فيجو بدون مقابل مادي بعد الاتفاق مع برشلونة الذي أراد التخلص من اللاعب.

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ووضع برشلونة بندا في عقد اللاعب مع النادي يتيح لهم أحقية إعادة الشراء، كما سيحصل برشلونة على 50% من نسبة إعادة بيع اللاعب في المستقبل.

صاحب الـ 23 عاما يجيد اللعب في مركزي قبل الدفاع والظهير الأيمن وسبق له اللعب في أكثر من مناسبة مع برشلونة في ذلك المركز.

وشارك مينجيزا مع برشلونة خلال الموسم الماضي في 27 مباراة وتمكن خلالهم من صنع هدفين وأسهم في خروج برشولنة بشباك نظيفة في 8 مباريات.

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