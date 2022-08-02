رحل أرجنتيني وجاء أرجنتيني.. سيلتا فيجو يضم حارس راقصي التانجو

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 18:04

كتب : FilGoal

أجوستين مارتشيسين - سيلتا

أعلن نادي سيلتا فيجو عن تعاقده مع أجوستين مارتشيسين قادمًا من بورتو البرتغالي في سوق الانتقالات الصيفية.

ووقّع مارتشيسين على عقدٍ يربطه بـ سيلتا لمدة 3 مواسم مع خيار التمديد لعام إضافي.

وينهي مارتشيسين حقبته مع بورتو التي استمرت 3 سنوات، خاض خلالها 94 مباراة وتوج بـ 5 بطولات.

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ويحضر مارتشيسين لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد انتهاء إعارة مواطنه ماتياس ديتورو الذي عاد إلى أونيفيرسيداد كاتوليكا التشيلي.

كما رحل الحارس الآخر روبين بلانكو إلى أوليمبيك مارسيليا على سبيل الإعارة.

وبات مارتشيسين سابع صفقة صيفية لـ سيلتا فيجو الذي تعاقد سابقًا مع المهاجم السويدي الشاب فيليوت سفيدبيرج قادمًا من هاماربي، وأوسكار مينجيزا مدافع برشلونة.

كما ضم سيلتا لاعب الوسط الأمريكي لوكا دي لا توري قادمًا من هيراكليز الهولندي، والمهاجم جولين لوبيتي قادمًا من ريال سوسيداد، والمدافع أوناي نونييز قادمًا من أتليتك بلباو، وصانع الألعاب أوسكار رودريجيز قادمًا من إشبيلية.

مارتشيسين (34 عامًا) بدأ مسيرته في لانوس وتوج معه بـ كوبا سودأمريكانا عام 2013.

وتحوّل بعدها لـ سانتوس لاجونا المكسيكي وفاز معه بلقب الدوري، ثم حقق نفس الإنجاز مع كوبا أمريكا.

ويمتلك مارتشيسين 8 مباريات دولية مع منتخب الأرجنتين، وتواجد في قائمة كوبا أمريكا 2015 و2019 دون أن يشارك.

كما تواجد في القائمة المتوجة بـ كوبا أمريكا 2021 التي حصدت الأرجنتين لقبها.

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