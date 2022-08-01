لأول مرة إلى فريق إيطالي.. إنتر يعير لاعبه من جديد

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 23:05

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو إنتر ميلان بهدف تشالهان أوجلو في مرمى يوفنتوس

أعلن نادي تورينو تعاقده مع فالنتينو لازارو على سبيل الإعارة قادما من إنتر خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع الجناح النمساوي على عقود انضمامه لـ تورينو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء بقيمة 5 ملايين يورو.

وسيدفع إنتر جزءا من راتب اللاعب خلال فترة الإعارة بقيمة 2 مليون يورو.

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ويمتلك لازارو عقدا مع النيرازوري حتى يونيو 2024.

وكان إنتر تعاقد مع لازارو قادما من هيرتا برلين عام 2019، ولم يظهر مع الفريق سوى في 6 مباريات فقط.

وتخللت الثلاث المواسم للاعب صاحب الـ26 عاما فترات إعارة مع نيوكاسل يونايتد وبوروسيا مونشنجلادباخ وبنفيكا.

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