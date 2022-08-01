لأول مرة إلى فريق إيطالي.. إنتر يعير لاعبه من جديد

أعلن نادي تورينو تعاقده مع فالنتينو لازارو على سبيل الإعارة قادما من إنتر خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع الجناح النمساوي على عقود انضمامه لـ تورينو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء بقيمة 5 ملايين يورو.

وسيدفع إنتر جزءا من راتب اللاعب خلال فترة الإعارة بقيمة 2 مليون يورو.

📄 | UFFICIALE Lazaro al Toro L’esterno in granata a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo 👉🏻 https://t.co/Ta6h0EatSZ#SFT pic.twitter.com/KVgux1I2GQ — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 1, 2022

ويمتلك لازارو عقدا مع النيرازوري حتى يونيو 2024.

وكان إنتر تعاقد مع لازارو قادما من هيرتا برلين عام 2019، ولم يظهر مع الفريق سوى في 6 مباريات فقط.

وتخللت الثلاث المواسم للاعب صاحب الـ26 عاما فترات إعارة مع نيوكاسل يونايتد وبوروسيا مونشنجلادباخ وبنفيكا.

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