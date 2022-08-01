تسديدة مدبولي تقود الإسماعيلي لمواصلة عروضه المميزة على حساب مصر للمقاصة

يواصل الإسماعيلي عروضه الجيدة بعد الفوز أمام مصر للمقاصة بهدف دون رد على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري المصري.

وسجل أحمد مدبولي هدف اللقاء الوحيد لصالح الإسماعيلي عند الدقيقة 28.

فوز هو الثالث للأصفر في أخر أربعة مباريات ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ12.

بينما تذيل مصر للمقاصة جدول ترتيب الدوري عند النقطة الـ15 في المركز الأخير.

التشكيل

أحداث المباراة

أرسل الضيوف أول تهديد على المرمى عن طريق جون إيفري لاعب مصر المقاصة عند الدقيقة 6 بعد تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وتابع مصر المقاصة التهديد عند الدقيقة 8 عن طريق كريم حلاوة من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المرمى بصعوبة.

وجاء أول رد من الإسماعيلي عن طريق رأسية محمد الشامي عند الدقيقة 15 الذي سددها لكن إنقاذ رائع من حارس مرمى مصر المقاصة.

وتواصل التهديد من الإسماعيلي عند الدقيقة 17 عن طريق الشامي من الطرف الأيمن الذي أرسل كرة إلى أحمد مدبولي المتمركز داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة بباطن القدم تصدى لها حارس المرمى بثبات.

طوفان أصفر

وتوالت هجمات الإسماعيلي عند الدقيقة 18 عن طريق أحمد الشامي بعد كرة من اليسار لكن انتهت الخطورة بعدما قطعها مدافع مصر المقاصة.

وزاد محمود دونجا ضغط الأصفر على المقاصة بحثا عن الهدف الأول عند الدقيقة 25 من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وافتتح أحمد مدبولي أهداف المباراة عند الدقيقة 28 بعد تمريرة بينية من عبد الرحمن مجدي. ليستلمها مدبولي بالقدم اليسرى وسدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

تمريرة عبد الرحمن مجدي الحاسمة هي الثالثة له في آخر مباراتين.

وهدد محمد هشام لاعب الإسماعيلي مرمى المقاصة بعد كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن عند الدقيقة 45 لكن أبعدها حارس مصر المقاصة ليقابلها محمود دونجا برأسية ارتطمت بالعارضة.

ومع بداية الشوط الثاني عاد مصر المقاصة للاستحواذ على الكرة بعد تصويبة من مصطفى كاجو من خارج منطقة الجزاء لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

ورد الإسماعيلي عند الدقيقة 62 عن طريق رأسية أحمد مصطفى بعد عرضية عبد الرحمن مجدي لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وصوب الشامي من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 66 لصالح الإسماعيلي ووصلت سهلة إلى حارس المرمى.

وواصل الإسماعيلي البحث عن الهدف الثاني عند الدقيقة 71 عن طريق الشامي بعد عرضية من مجدي إلى الشامي الذي راوغ المدافع وسدد كرة لكنها ارتطمت بالدفاع لتنتهي المباراة بفوز الدرويش بهدف دون رد.

اقرأ أيضا

بسام يعلن أمنيته الانتقال للزمالك

فابريجاس إلى الدرجة الثانية

رسميًا - رحيل لاعب ريال مدريد

من ضمنهم عاشور وميسي.. أكثر اللاعبين حصدا للبطولات تاريخيا