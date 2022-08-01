البنك الأهلي يتعادل مع الجونة وصراع البقاء يشتعل في الدوري

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 20:26

كتب : FilGoal

البنك الأهلي ضد الجونة

ازداد صراع البقاء في الدوري اشتعالا بين الفرق المتنافسة، وذلك بعدما حقق البنك الأهلي تعادلا مثيرا مع الجونة بهدف لكل فريق في الجولة الـ28 من المسابقة في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 38 في المركز السابع.

بينما وصل الجونة إلى النقطة 27 في المركز الـ15، وهو نفس رصيد إيسترن كومباني الذي يحتل المركز الـ16 في مراكز الهبوط.

أخبار متعلقة
المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تكثف تواجدها في مباريات الدوري بعد تفضيل مصلحة النادي.. كامل أبو علي يشكر المنسحبين من انتخابات المصري التشكيل - بامبو أساسي في البنك الأهلي.. وخالد قمر يقود هجوم الجونة

وبفارق نقطتين فقط عن المقاولون العرب صاحب المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 25 نقطة.

هدف تقدم الجونة جاء في الدقيقة 40 بضربة رأسية من إسلام عبد النعيم بعد ركنية نفذها نور السيد.

وفي الشوط الثاني نجح البديل أسامة فيصل في الحصول على ركلة جزاء بعد توغل داخل منطقة الجزاء وتعرضه للعرقلة من قبل محمد نجيب.

وتقدم محمد هلال ليسدد ركلة الجزاء ونجح في تسجيل هدف التعادل للبنك الأهلي بعدما وضع الكرة بشكل مهاري على يمين عماد السيد حارس الجونة في الدقيقة 86.

ويلعب الجونة في الجولة المقبلة ضد الزمالك في المباراة التي تقام بملعب خالد بشارة. ويلتقي البنك الأهلي ضد مصر للمقاصة.

أما إيسترن كومباني يلعب ضد إنبي، ويلتقي المقاولون العرب مع بيراميدز وجميع المباريات في الجولة الـ29 من الدوري.

اقرأ أيضا

بسام يعلن أمنيته الانتقال للزمالك

فابريجاس إلى الدرجة الثانية

رسميًا - رحيل لاعب ريال مدريد

من ضمنهم عاشور وميسي.. أكثر اللاعبين حصدا للبطولات تاريخيا

الجونة البنك الأهلي الدوري المصري محمد هلال
نرشح لكم
بعد هدفه في بيراميدز.. خطوة تفصل سيف الجزيري عن صدارة الهدافين العرب في الدوري كأس سوبر لوسيل.. بطل الدوري المصري يواجه الهلال السعودي في قطر لا يتوقف.. زيزو يشارك في أهداف الزمالك للمرة الثامنة على التوالي تسديدة مدبولي تقود الإسماعيلي لمواصلة عروضه المميزة على حساب مصر للمقاصة استراحة في الدوري - الزمالك (2)-(0) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول تشكيل بيراميدز - الكرتي وبن يوسف أساسيان أمام الزمالك.. ولاكاي في الهجوم تشكيل الزمالك - أوباما أساسي أمام بيراميدز.. ويوسف أسامة على مقاعد البدلاء المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تكثف تواجدها في مباريات الدوري
أخر الأخبار
بعد هدفه في بيراميدز.. خطوة تفصل سيف الجزيري عن صدارة الهدافين العرب في الدوري 12 دقيقة | الكرة المصرية
كادينا سير: ريال مدريد يحدد خامس الراحلين عن الفريق 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس سوبر لوسيل.. بطل الدوري المصري يواجه الهلال السعودي في قطر 38 دقيقة | الكرة المصرية
لا يتوقف.. زيزو يشارك في أهداف الزمالك للمرة الثامنة على التوالي 42 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - بحضور أنس أسامة.. التجمع الأول للاتحاد السكندري استعدادا للموسم الجديد ساعة | رياضات أخرى
تسديدة مدبولي تقود الإسماعيلي لمواصلة عروضه المميزة على حساب مصر للمقاصة ساعة | الكرة المصرية
البنك الأهلي يتعادل مع الجونة وصراع البقاء يشتعل في الدوري ساعة | الكرة المصرية
استراحة في الدوري - الزمالك (2)-(0) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 3 الأهلي يوقع غرامة على 4 لاعبين 4 مواجهة نارية بين رئيس إنبي وحلمي طولان عن سبب رحيله من تدريب الفريق