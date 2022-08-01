البنك الأهلي يتعادل مع الجونة وصراع البقاء يشتعل في الدوري

ازداد صراع البقاء في الدوري اشتعالا بين الفرق المتنافسة، وذلك بعدما حقق البنك الأهلي تعادلا مثيرا مع الجونة بهدف لكل فريق في الجولة الـ28 من المسابقة في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 38 في المركز السابع.

بينما وصل الجونة إلى النقطة 27 في المركز الـ15، وهو نفس رصيد إيسترن كومباني الذي يحتل المركز الـ16 في مراكز الهبوط.

وبفارق نقطتين فقط عن المقاولون العرب صاحب المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 25 نقطة.

هدف تقدم الجونة جاء في الدقيقة 40 بضربة رأسية من إسلام عبد النعيم بعد ركنية نفذها نور السيد.

وفي الشوط الثاني نجح البديل أسامة فيصل في الحصول على ركلة جزاء بعد توغل داخل منطقة الجزاء وتعرضه للعرقلة من قبل محمد نجيب.

وتقدم محمد هلال ليسدد ركلة الجزاء ونجح في تسجيل هدف التعادل للبنك الأهلي بعدما وضع الكرة بشكل مهاري على يمين عماد السيد حارس الجونة في الدقيقة 86.

ويلعب الجونة في الجولة المقبلة ضد الزمالك في المباراة التي تقام بملعب خالد بشارة. ويلتقي البنك الأهلي ضد مصر للمقاصة.

أما إيسترن كومباني يلعب ضد إنبي، ويلتقي المقاولون العرب مع بيراميدز وجميع المباريات في الجولة الـ29 من الدوري.

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