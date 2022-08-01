لا يتوقف.. زيزو يشارك في أهداف الزمالك للمرة الثامنة على التوالي

واصل أحمد سيد زيزو تألقه مع الزمالك وساهم في أهداف الفريق للمباراة الثامنة على التوالي، بعدما نجح بالتسجيل أمام بيراميدز.

وسجل زيزو هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية على يسار أحمد الشناوي ليتقدم للزمالك ويواصل تربعه على قمة ترتيب الهدافين.

ورفع زيزو رصيده إلى 14 هدفا في مسابقة الدوري هذا الموسم وبفارق هدفين عن مروان حمدي لاعب سموحة ومابولولو مهاجم الاتحاد.

الثامنة على التوالي

ساهم زيزو بهدفه في شباك بيراميدز للمباراة الثامنة على التوالي مع الزمالك هذا الموسم.

ويسجل أو يصنع زيزو للمباراة الثامنة في مختلف المسابقات.

وجاءت مساهمات زيزو في آخر ثماني مباريات كالآتي:

صنع هدفا أمام البنك الأهلي.

سجل هدفا أمام سيراميكا كليوباترا.

صنع أمام المقاولون العرب وغزل المحلة على التوالي.

صنع وسجل أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

سجل هدفا أمام سموحة.

صنع هدفا أمام فيوتشر.

ويأتي ذلك قبل أن يسجل أمام بيراميدز في مباراة اليوم الإثنين.

50%

ساهم زيزو في 24 هدفا مع الزمالك في مسابقة الدوري هذا الموسم بعد هدفه الافتتاحي في اللقاء..

ونجح نجم الزمالك في تسجيل 14 هدفا وصناعة 10 آخرين في 26 مباراة دوري خاضهم هذا الموسم.

وبذلك يكون قد ساهم زيزو في 50% من أهداف الزمالك في الدوري والذي نجح في تسجيل 48 هدفا في المسابقة.

ويعد زيزو هو اللاعب الوحيد في الموسم الحالي من الدوري المصري الذي سجل أو صنع +10 أهداف أو أكثر.

وبعد تسجيل الزمالك الهدف الثاني عن طريق سيف الدين الجزيري بصناعة سيد نيمار يصبح زيزو مساهما بـ 49%.

ركلات الجزاء

تصدى زيزو لتسع ركلات جزاء هذا الموسم في الدوري ولم يهدر سوى ركلة وحيدة أمام مصر للمقاصة.

ونجح زيزو في تسجيل ثمانية أهداف من تسع ركلات جزاء تحصل عليها هذا الموسم.

وبصورة عامة نجح زيزو في تسجيل 14 هدفا من 15 ركلة جزاء سددهم في مسابقة الدوري المصري.

اقرأ أيضا

بسام يعلن أمنيته الانتقال للزمالك

فابريجاس إلى الدرجة الثانية

رسميًا - رحيل لاعب ريال مدريد

من ضمنهم عاشور وميسي.. أكثر اللاعبين حصدا للبطولات تاريخيا