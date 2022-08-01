لا يتوقف.. زيزو يشارك في أهداف الزمالك للمرة الثامنة على التوالي

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 21:25

كتب : FilGoal

احتفال زيزو مع شيكابالا

واصل أحمد سيد زيزو تألقه مع الزمالك وساهم في أهداف الفريق للمباراة الثامنة على التوالي، بعدما نجح بالتسجيل أمام بيراميدز.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وسجل زيزو هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية على يسار أحمد الشناوي ليتقدم للزمالك ويواصل تربعه على قمة ترتيب الهدافين.

ورفع زيزو رصيده إلى 14 هدفا في مسابقة الدوري هذا الموسم وبفارق هدفين عن مروان حمدي لاعب سموحة ومابولولو مهاجم الاتحاد.

أخبار متعلقة
تشكيل الزمالك - أوباما أساسي أمام بيراميدز.. ويوسف أسامة على مقاعد البدلاء تشكيل بيراميدز - الكرتي وبن يوسف أساسيان أمام الزمالك.. ولاكاي في الهجوم وكيله: الزمالك لم يتواصل مع أجايي.. وسموحة كان الأكثر جدية بسام: الانتقال للزمالك؟ أتمنى ذلك.. وسبق أن اجتمعت مع أمير مرتضى

الثامنة على التوالي

ساهم زيزو بهدفه في شباك بيراميدز للمباراة الثامنة على التوالي مع الزمالك هذا الموسم.

ويسجل أو يصنع زيزو للمباراة الثامنة في مختلف المسابقات.

وجاءت مساهمات زيزو في آخر ثماني مباريات كالآتي:

صنع هدفا أمام البنك الأهلي.

سجل هدفا أمام سيراميكا كليوباترا.

صنع أمام المقاولون العرب وغزل المحلة على التوالي.

صنع وسجل أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

سجل هدفا أمام سموحة.

صنع هدفا أمام فيوتشر.

ويأتي ذلك قبل أن يسجل أمام بيراميدز في مباراة اليوم الإثنين.

50%

ساهم زيزو في 24 هدفا مع الزمالك في مسابقة الدوري هذا الموسم بعد هدفه الافتتاحي في اللقاء..

ونجح نجم الزمالك في تسجيل 14 هدفا وصناعة 10 آخرين في 26 مباراة دوري خاضهم هذا الموسم.

وبذلك يكون قد ساهم زيزو في 50% من أهداف الزمالك في الدوري والذي نجح في تسجيل 48 هدفا في المسابقة.

ويعد زيزو هو اللاعب الوحيد في الموسم الحالي من الدوري المصري الذي سجل أو صنع +10 أهداف أو أكثر.

وبعد تسجيل الزمالك الهدف الثاني عن طريق سيف الدين الجزيري بصناعة سيد نيمار يصبح زيزو مساهما بـ 49%.

ركلات الجزاء

تصدى زيزو لتسع ركلات جزاء هذا الموسم في الدوري ولم يهدر سوى ركلة وحيدة أمام مصر للمقاصة.

ونجح زيزو في تسجيل ثمانية أهداف من تسع ركلات جزاء تحصل عليها هذا الموسم.

وبصورة عامة نجح زيزو في تسجيل 14 هدفا من 15 ركلة جزاء سددهم في مسابقة الدوري المصري.

اقرأ أيضا

بسام يعلن أمنيته الانتقال للزمالك

فابريجاس إلى الدرجة الثانية

رسميًا - رحيل لاعب ريال مدريد

من ضمنهم عاشور وميسي.. أكثر اللاعبين حصدا للبطولات تاريخيا

الدوري المصري الزمالك زيزو
نرشح لكم
بعد هدفه في بيراميدز.. خطوة تفصل سيف الجزيري عن صدارة الهدافين العرب في الدوري كأس سوبر لوسيل.. بطل الدوري المصري يواجه الهلال السعودي في قطر تسديدة مدبولي تقود الإسماعيلي لمواصلة عروضه المميزة على حساب مصر للمقاصة البنك الأهلي يتعادل مع الجونة وصراع البقاء يشتعل في الدوري استراحة في الدوري - الزمالك (2)-(0) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول تشكيل بيراميدز - الكرتي وبن يوسف أساسيان أمام الزمالك.. ولاكاي في الهجوم تشكيل الزمالك - أوباما أساسي أمام بيراميدز.. ويوسف أسامة على مقاعد البدلاء المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تكثف تواجدها في مباريات الدوري
أخر الأخبار
بعد هدفه في بيراميدز.. خطوة تفصل سيف الجزيري عن صدارة الهدافين العرب في الدوري 12 دقيقة | الكرة المصرية
كادينا سير: ريال مدريد يحدد خامس الراحلين عن الفريق 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس سوبر لوسيل.. بطل الدوري المصري يواجه الهلال السعودي في قطر 39 دقيقة | الكرة المصرية
لا يتوقف.. زيزو يشارك في أهداف الزمالك للمرة الثامنة على التوالي 42 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - بحضور أنس أسامة.. التجمع الأول للاتحاد السكندري استعدادا للموسم الجديد ساعة | رياضات أخرى
تسديدة مدبولي تقود الإسماعيلي لمواصلة عروضه المميزة على حساب مصر للمقاصة ساعة | الكرة المصرية
البنك الأهلي يتعادل مع الجونة وصراع البقاء يشتعل في الدوري ساعة | الكرة المصرية
استراحة في الدوري - الزمالك (2)-(0) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 3 الأهلي يوقع غرامة على 4 لاعبين 4 مواجهة نارية بين رئيس إنبي وحلمي طولان عن سبب رحيله من تدريب الفريق