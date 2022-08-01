بعد هدفه في بيراميدز.. خطوة تفصل سيف الجزيري عن صدارة الهدافين العرب في الدوري

هز سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك شباك بيراميدز بالهدف الثاني للفريق الأبيض.

ويلعب بيراميدز ضد الزمالك في الجولة الـ28 من الدوري المصري في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

وكان أحمد سيد "زيزو" سجل هدف التقدم للزمالك من ركلة جزاء أمام بيراميدز.

وسجل الجزيري الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من سيد عبد الله "نيمار" عقب مراوغة حسين السيد مدافع بيراميدز.

وهي الصناعة الثانية لـ نيمار في الدوري هذا الموسم، بعدما صنع أمام سموحة أيضا لسيف الجزيري.

ووصل التونسي سيف الجزيري إلى هدفه رقم 34 في الدوري المصري بشكل عام مع الزمالك ومن قبله المقاولون العرب وطنطا.

ويتبقى لـ الجزيري أن يسجل هدفا ليعادل رقم علي محسن لاعب منتخب اليمن والزمالك السابق كأكثر لاعب عربي تسجيلا للأهداف في الدوري المصري برصيد 35 هدفا.

أهداف الجزيري في الدوري المصري جاءت بواقع 7 أهداف مع طنطا، و17 هدفا مع المقاولون العرب، و10 أهداف مع الزمالك.

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