تشكيل الزمالك - أوباما أساسي أمام بيراميدز.. ويوسف أسامة على مقاعد البدلاء

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك تشكيل الأبيض لمواجهة بيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري في استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة من 27 مباراة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة من 27 مباراة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد

الوسط: أحمد فتوح – إمام عاشور – يوسف أوباما – حمزة المثلوثي

الهجوم: سيد عبد الله "نيمار" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو"

وعلى دكة البدلاء تواجد: محمد نديم – محمود علاء – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حازم إمام – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – شيكابالا – يوسف أسامة.

يوسف أوباما أساسي، وزيزو يقود ثلاثي هجوم الزمالك. فخر وفخري يقودان هجوم بيراميدز، والسعيد ورمضان والكرتي أساسيون.#في_الدوري pic.twitter.com/j9cWFPozQf — FilGoal (@FilGoal) August 1, 2022

الزمالك فاز في مباراته الأخيرة على فيوتشر بهدف دون رد، سجله محمود حمدي "الونش".

وانتصر بيراميدز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل بفضل هدف رمضان صبحي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين 1 أغسطس.

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.

وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء كل من: مدحت شلبي وحاتم بطيشة.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 3-2.

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