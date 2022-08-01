تشكيل الزمالك - أوباما أساسي أمام بيراميدز.. ويوسف أسامة على مقاعد البدلاء

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

الزمالك

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك تشكيل الأبيض لمواجهة بيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري في استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة من 27 مباراة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة من 27 مباراة.

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وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد

الوسط: أحمد فتوح – إمام عاشور – يوسف أوباما – حمزة المثلوثي

الهجوم: سيد عبد الله "نيمار" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو"

وعلى دكة البدلاء تواجد: محمد نديم – محمود علاء – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حازم إمام – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – شيكابالا – يوسف أسامة.

الزمالك فاز في مباراته الأخيرة على فيوتشر بهدف دون رد، سجله محمود حمدي "الونش".

وانتصر بيراميدز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل بفضل هدف رمضان صبحي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين 1 أغسطس.

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.

وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء كل من: مدحت شلبي وحاتم بطيشة.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 3-2.

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