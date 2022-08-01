مران الأهلي - محاضرة نظرية من سواريش.. وتدريبات استشفائية قبل مواجهة فاركو

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 19:02

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

استأنف فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش استعدادا لمواجهة فاركو.

ويستضيف الأهلي فريق فاركو على استاد الأهلي we السلام في التاسعة من مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري.

وعقد ريكاردو سواريش المدير الفني محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران.

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وتحدث سواريش مع اللاعبين عن مواجهة فاركو المقبلة وأبرز التعليمات المطلوبة قبل خوض المران.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا أمام المقاولون العرب تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد.

بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات منفردة تحت إشراف إدواردو لوبو مدرب الحراس.

ومنح الجهاز الفني للأهلي لاعبيه راحة أمس الأحد من التدريبات عقب مواجهة المقاولون بسبب الإجهاد وضغط المبارايت.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا أمام المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة المؤجلة من الجولة 21.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 55 نقطة من خوض 26 مباراة ولديه مباراة مؤجلة أمام الإسماعيلي.

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