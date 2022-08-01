سكاي: إنتر يتفق مع سانشيز على إنهاء التعاقد

كشف فابريزيو رومانو صحفي شبكة "سكاي سبورتس" أن إنتر ميلان توصل لاتفاق مع لاعبه الشيلي أليكسيس سانشيز لفسخ التعاقد.

وأوضح رومانو أن التعاقد بين الطرفين سينتهي بشكل فوري بعد الاتفاق على التفاصيل النهائية.

ويهتم أكثر من ناد بضم سانشيز على رأسها مارسيليا الفرنسي.

ابن الـ33 عاما انتقل لإنتر ميلان معارا من مانشستر يونايتد في معارا في 2019 قبل أن يتحول لانتقال دائم في 2020.

وشارك سانشيز في 108 مباراة مع إنتر ميلان، سجل خلالها 20 هدفا وصنع 23 آخرين.

وفاز سانشيز بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

إنتر ميلان تعاقد هذا الموسم مع خواكين كوريا بشكل نهائي من لاتسيو، روميلو لوكاكو من تشيلسي وكريستيان أسلاني من إمبولي على سبيل الإعارة، بجانب أندري أونانا وهنريك مختياريات في صفقتي انتقال حر.

إنتر أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني للدوري بفارق نقطة واحدة عن إيه سي ميلان البطل.

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