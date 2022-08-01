سبورت: عرضان سعوديان لضم برايثوايت من برشلونة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 18:28

كتب : FilGoal

مارتن برايثوايت - برشلونة

اقترب مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة من إنهاء تعاقده مع الفريق لقبول عرض مالي كبير في السعودية.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن رغبة النصر والشباب من الدوري السعودية لضم برايثوايت.

وأشار التقرير إلى رغبة الناديين في إنهاء هيمنة الهلال على لقب الدوري السعودي بعد الفوز في المواسم الثلاثة الماضية.

أخبار متعلقة
كوندي: تلقيت عروضا أخرى لكني اخترت برشلونة.. وسعيد بمزاملة هذا اللاعب الرافعة الثالثة تمت.. برشلونة يعلن بيع نسبة من استوديوهات النادي مقابل 100 مليون يورو آس: برايثوايت يفاضل بين سيلتا فيجو وخيتافي للرحيل عن برشلونة مدير بايرن: برشلونة لن يغضب بسبب انضمام جوهرته المغربية لنا

وأوضح التقرير الإسباني إبلاغ تشافي لبرايثوايت خروجه من حسابات برشلونة للموسم الجديد.

ورفض برايثوايت وقتها مقترحات برشلونة بالرحيل قبل العروض السعودية المغرية من الناحية المالية.

ويضع تشافي كل من برايثوايت بجانب أوسكار مينجويزا وصامويل أومتيتي ونيتو وريكي بويج للتفاوض مع برشلونة على الرحيل.

وكشف التقرير الإسباني عن عدم اهتمام سيلتا فيجو في ضم برايثوايت في التوقيت الحالي.

ويهتم ناديا رايو فاليكانو وخيتافي فقط من أندية الدوري الإسباني لضم برايثوايت.

ويدرس برايثوايت مع ممثله حسن سيتينكايا العروض المقدمة والتوصل إلى اتفاق مع برشلونة من أجل رحيله.

اقرأ أيضا

برشلونة يفعل الرافعة الاقتصادية الثالثة

بسام يعلن أمنيته الانتقال للزمالك

فابريجاس إلى الدرجة الثانية

رسميًا - رحيل لاعب ريال مدريد

من ضمنهم عاشور وميسي.. أكثر اللاعبين حصدا للبطولات تاريخيا

برشلونة برايثوايت النصر الشباب
نرشح لكم
سكاي: إنتر يتفق مع سانشيز على إنهاء التعاقد هل يكفي سعر ساقه اليسرى؟ سكاي: عرض جديد مثير من نيوكاسل لضم ماديسون. فنربخشه يتوصل لاتفاق مع أهلي جدة من أجل استعارة أليوسكي ذا أثليتك - هدفان جديدان.. تشيلسي يناطح مانشستر سيتي لأجل كوكوريا ديلي ميل: تمت.. شمايكل يخضع للفحص الطبي في نيس خلال 48 ساعة ليفربول يعير لاعبه إلى بلاكبرن سادس الصفقات.. أسوان يتعاقد مع إبراهيم عايش كيكر: عمر مرموش على رادار إسبانيول ونوتنجهام فورست
أخر الأخبار
بوكيتينو: جميع من واجهوا ريال مدريد في دوري الأبطال عليهم تعيين طبيبا نفسيا 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - محاضرة نظرية من سواريش.. وتدريبات استشفائية قبل مواجهة فاركو 32 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: إنتر يتفق مع سانشيز على إنهاء التعاقد 41 دقيقة | ميركاتو
بعد تفضيل مصلحة النادي.. كامل أبو علي يشكر المنسحبين من انتخابات المصري 48 دقيقة | الكرة المصرية
سبورت: عرضان سعوديان لضم برايثوايت من برشلونة ساعة | ميركاتو
هل يكفي سعر ساقه اليسرى؟ سكاي: عرض جديد مثير من نيوكاسل لضم ماديسون. ساعة | ميركاتو
فنربخشه يتوصل لاتفاق مع أهلي جدة من أجل استعارة أليوسكي ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك - هدفان جديدان.. تشيلسي يناطح مانشستر سيتي لأجل كوكوريا ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 3 الأهلي يوقع غرامة على 4 لاعبين 4 مواجهة نارية بين رئيس إنبي وحلمي طولان عن سبب رحيله من تدريب الفريق