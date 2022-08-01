سبورت: عرضان سعوديان لضم برايثوايت من برشلونة

اقترب مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة من إنهاء تعاقده مع الفريق لقبول عرض مالي كبير في السعودية.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن رغبة النصر والشباب من الدوري السعودية لضم برايثوايت.

وأشار التقرير إلى رغبة الناديين في إنهاء هيمنة الهلال على لقب الدوري السعودي بعد الفوز في المواسم الثلاثة الماضية.

وأوضح التقرير الإسباني إبلاغ تشافي لبرايثوايت خروجه من حسابات برشلونة للموسم الجديد.

ورفض برايثوايت وقتها مقترحات برشلونة بالرحيل قبل العروض السعودية المغرية من الناحية المالية.

ويضع تشافي كل من برايثوايت بجانب أوسكار مينجويزا وصامويل أومتيتي ونيتو وريكي بويج للتفاوض مع برشلونة على الرحيل.

وكشف التقرير الإسباني عن عدم اهتمام سيلتا فيجو في ضم برايثوايت في التوقيت الحالي.

ويهتم ناديا رايو فاليكانو وخيتافي فقط من أندية الدوري الإسباني لضم برايثوايت.

ويدرس برايثوايت مع ممثله حسن سيتينكايا العروض المقدمة والتوصل إلى اتفاق مع برشلونة من أجل رحيله.

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