هل يكفي سعر ساقه اليسرى؟ سكاي: عرض جديد مثير من نيوكاسل لضم ماديسون.

قدم نيوكاسل عرضا جديدا لضم صانع ألعاب ليستر سيتي الإنجليزي جيمس ماديسون، حسب شبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية.

وبحسب الشبكة، فإن عرض نيوكاسل الجديد وصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع ماديسون.

ويرتبط لاعب الوسط الإنجليزي بعقد يُبقيه حتى عام 2024 في ليستر سيتي.

ورفض ليستر سيتي عرضين من نيوكاسل بقيمة 35 ثم 40 مليون جنيه إسترليني.

رودجرز قال في تصريحات للصحفيين بعد مباراة إشبيلية الودية أمس الأحد: "إنه لاعب محوري بالنسبة لنا، لا نية لبيعه. 40 مليون جنيه إسترليني؟ أعتقد أنه قد يغطي فقط ثلاثة أرباع ساقه اليسرى".

ولم يتعاقد ليستر سيتي مع أي صفقة حتى الآن مع رغبة النادي في البيع أولا بسبب أزمة اللعب المالي النظيف.

صحيفة تليجراف أوضحت في وقت سابق أن إيدي هاو مدرب نيوكاسل يتمسك بضم ماديسون هذا الصيف ويعتبره مفتاح خطته خلال الموسم المقبل.

صاحب الـ25 عاما شارك خلال الموسم الماضي في 53 مباراة سجل 18 هدفا وصنع 12 آخرين.

ماديسون سجل 45 هدفا وصنع 32 أهداف خلال ظهوره في 170 بقميص ليستر سيتي منذ انضمامه للفريق قادما من نورويتش سيتي في 2018.

ليستر وقتها ظفر بخدمات ماديسون مقابل 20 مليون جنيه إسترليني فقط، رغم رغبة أكثر من فريق في التعاقد معه.

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