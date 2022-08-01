ديلي ميل: تمت.. شمايكل يخضع للفحص الطبي في نيس خلال 48 ساعة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 18:04

كتب : FilGoal

كاسبر شمايكل

يخضع كاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي للكشف الطبي في نادي نيس الفرنسي خلال 48 ساعة.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الصفقة تمت بانتقال شمايكل إلى نيس ويتبقى الفحص الطبي قبل الإعلان الرسمي.

ويمتد تعاقد كاسبر مع ليستر حتى 2023، منذ انضمامه للثعالب في 2011.

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وأشار التقرير البريطاني إلى أن حارس المرمى الدنماركي قد أتم اتفاقه مع النادي الفرنسي.

وكان بريندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي قد ألمح لاحتمالية رحيل شمايكل بعد استبعاده من مواجهة إشبيلية الودية يوم الأحد.

وخاض كاسبر مع شمايكل 477 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 147 في جميع المسابقات.

وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي في 2016 وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2021 و2022 على الترتيب.

ويشارك نيس الموسم الجديد في دوري المؤتمر الأوروبي بعدما احتل المركز السادس الموسم الماضي بالدوري الفرنسي وحل وصيفا في نهائي كأس فرنسا.

واحتل ليستر الموسم المنصرم المركز الثامن ولن يشارك في أي مسابقة أوروبية في 2023.

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