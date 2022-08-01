التشكيل – مدبولي وعبد الرحمن مجدي يدعمان الإسماعيلي.. وأفيري في هجوم المقاصة

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 17:19

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الإسماعيلي بالهدف أمام الجونة

أعلن حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي عن تشكيل فريقه لمواجهة مصر للمقاصة في الجولة 28 للدوري المصري.

وشهد التشكيل الدفع بالثلاثي الهجومي أحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي.

ويتواجد خالد النبريصي وعمرو الحلواني على مقاعد البدلاء.

ويحتل الإسماعيلي المركز 14 برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد المقاصة في المركز 18 برصيد 15 نقطة.

تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: عصام صبحي – محمد هاشم – باهر المحمدي – محمد دسوقي

الوسط: أحمد مدبولي – أحمد مصطفى – محمد مخلوف – محمود دونجا – عبد الرحمن مجدي

الهجوم: محمد الشامي

دكة البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم – عمرو الحلواني – محمد نصر – عمر الوحش – حسن ياسين – محمد بن خماسة – خالد النبريصي – محمد عادل – محمد عبد السميع

تشكيل مصر للمقاصة

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

الدفاع: مصطفى كاجو - أحمد منعم – أحمد عيد – محمود عادل

الوسط: علي المصري – خالد صلاح – محمد محسن ليلة - كريم حلاوة

الهجوم: جون أفيري – محمد عادل أمو

دكة البدلاء: أحمد طارق سليمان - علي فتحي - محمد مسعد - كريم جمال بيا - محمد كمال - سعيد الونش - هشام حافظ - زياد أشرف - محمد الضرف.

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