ليفربول يعير لاعبه إلى بلاكبرن

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 16:56

كتب : FilGoal

تايلور مورتون مع ليفربول أمام بورتو

أعلن نادي ليفربول يوم الإثنين إعارة لاعبه الشاب تايلر مورتون إلى بلاكبرن روفرز لمدة موسم.

ويبحث لاعب الوسط البالغ من العمر 19 عاما عن فرصة أكبر للظهور في صفوف بلاكبرن.

ويعج خط وسط ليفربول بالعديد من اللاعبين، مثل فابينيو وجوردن هندرسون وتياجو ألكانتارا ونابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وجيمس ميلنر.

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خريج الأكاديمية ظهر في 9 مباريات مع الفريق الأول لليفربول الموسم الماضي.

فقد شارك بشكل أساسي في مباراتين بدوري أبطال أوروبا، أمام بورتو وميلان.

كما لعب منذ بداية لقاء توتنام في الدوري وشارك كبديل في لقاء أرسنال.

بلاكبرن يلعب في دوري القسم الثاني بإنجلترا.

وبدأ الموسم الجديد بالفوز على كوينز بارك رينجرز بهدف يوم السبت.

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