بعد زيادة مقاعد آسيا في المونديال.. تعرف على نظام تصفيات نسخة 2026

أعلن المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظام التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، وتصفيات كأس آسيا 2027.

وتمتلك قارة آسيا ثمانية مقاعد مباشرة في نهائيات كأس العالم 2026 إلى جانب مقعد في الملحق القاري، وذلك بعد توسيع بطولة كأس العالم 2026 لتضم 48 منتخبا.

وحسبما جاء في الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي فقد تم اعتماد النظام الجديد للتصفيات بعد مشاورات ونقاش مع الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتقديم ملخص عن هذه المشاورات إلى لجنة المسابقات في الاتحاد، وكذلك إعلام الأطراف الأخرى المهمة للعبة.

وتقرر اعتماد أربع مراحل في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، جاءت كالتالي:

- الدور الأول للتصفيات المشتركة: يتضمن 22 منتخبا، هي المصنفة بين 26 إلى 47 في التصنيف العالمي، حيث تتقابل عبر مباراتي ذهاب وإياب، وتتأهل المنتخبات الـ11 الفائزة إلى الدور الثاني من التصفيات المشتركة.

- الدور الثاني للتصفيات المشتركة: يتضمن 36 منتخبا، هي المنتخبات المصنفة من 1 إلى 25، إلى جانب المنتخبات الـ11 الفائزة في الدور الأول، ويتم تقسيمها على 9 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (المجموع 18) إلى الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم، وتحصل أيضاً على بطاقات التأهل إلى كأس آسيا 2027.

- التصفيات الآسيوية: يتم تقسيم المنتخبات الـ18 على ثلاث مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة (المجموع 6 منتخبات) مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

- الملحق الآسيوي: يتضمن الملحق الآسيوي المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث من الدور السابق (المجموع 6 منتخبات)، ويتم تقسيمها على مجموعتين، وبحيث تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة. ويتأهل المتصدران مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين يتنافس الوصيفان في مباراة ملحق من أجل تحديد الفريق الذي يمثل قارة آسيا في الملحق العالمي للقارات.

في المقابل تتواصل تصفيات كأس آسيا 2027، عقب نهاية الدورين الأول والثاني من التصفيات المشتركة، وفق التالي:

- ملحق تصفيات كأس آسيا: تتقابل 10 منتخبات من الخاسرين في الدور الأول من التصفيات المشتركة عبر مباراتي ذهاب وإياب، وتتأهل المنتخبات الخمس الفائزة إلى الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا.

- الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا: يضم 24 منتخبا (المنتخب صاحب التصنيف الأعلى بين الخاسرين في الدور الأول من التصفيات المشتركة، المنتخبات الـ18 الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في الدور الثاني من التصفيات المشتركة، المنتخبات الـ5 الفائزة في ملحق تصفيات كأس آسيا)، ويتم تقسيمها على ست مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى نهائيات كأس آسيا 2027.

ويعتمد نظام التصفيات على مشاركة جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 47 اتحادا وطنيا. ويمكن أن يحصل عليه بعض التغييرات بحسب العدد النهائي للمنتخبات المشاركة.

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