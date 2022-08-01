بسبب إصابة في الكتف.. ماكيني يبتعد عن يوفنتوس 3 أسابيع

أعلن يوفنتوس عن إصابة لاعبه الأمريكي ويستون ماكيني في الكتف الأيسر.

وستون ماكيني النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وأوضح يوفنتوس أن الفحوصات التي خضع لها لاعب الوسط أثبتت إصابته بخلع في الكتف وبالتالي ابتعاده لمدة 3 أسابيع عن الملاعب.

وغاب ماكيني عن مباراة ريال مدريد الودية بسبب الإصابة، كما يغيب عن فترة انطلاق الموسم لـ يوفنتوس.

وذكر يوفنتوس في البيان نفسه أن لاعبه الفرنسي الشاب مارلي أكي قد أصيب بدوره.

وتعرض أكي لكسر في الكاحل الأيمن، مما يبعده عن الملاعب لمدة شهرين مقبلين.

وبالتالي ينضم الثنائي إلى قائمة إصابات يوفنتوس التي يتصدرها الفرنسي بول بوجبا الذي يغيب عن فترة انطلاق الموسم بدوره.

وتضم قائمة الإصابات الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، والجناح فيديريكو كييزا، والمدافع ماتيا دي شيليو، والمهاجم كايو جورجي.

ويلتقي يوفنتوس بـ أتليتكو مدريد الأحد المقبل في آخر مباراة ودية قبل انطلاق الدوري الإيطالي.

ويفتتح يوفنتوس المنافسة المحلية بمواجهة ساسولو يوم 15 أغسطس المقبل.

ويسعى يوفنتوس لاستعادة لقب الدوري الإيطالي الغائب عن خزائنه في آخر موسمين.

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