سادس الصفقات.. أسوان يتعاقد مع إبراهيم عايش

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 15:04

كتب : FilGoal

تعاقد أسوان مع أحمد عايش

أعلن نادي أسوان تعاقده مع إبراهيم عايش لاعب وسط وادي دجلة لمدة موسمين.

وعاد أسوان للدوري الممتاز من جديد بعد موسم واحد في دوري الدرجة الثانية.

وأنهى أسوان دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي متصدرا لمجموعة الصعيد.

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وأصبح عايش سادس صفقات زهرة الجنوب بعد كل من: الجابوني ماليك ايفونا والحارس محمد الغندور والجناح محمود عبد الحكيم والجناح المغربي أحمد بلحاج، ولاعب الوسط يوسف أحمد حسن.

ويختتم اليوم فريق اسوان تدريباته بمعسكر القاهرة على ان ينتقل الى المرحلة الثانية من خطة الاعداد بمعسكر جديد بالاسكندرية غدا الثلاثاء.

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