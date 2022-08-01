فيتوريا يصل مصر فجر الثلاثاء ويباشر مهام عمله

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد وصول روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول.

وذكر اتحاد الكرة أن فيتوريا يصل مصر فجر الثلاثاء ليباشر مهام عمله رسميًا.

وحضر فيتوريا إلى مصر وقُدِم رسميًا للإعلام والجمهور الشهر الماضي، لكنه عاد إلى بلاده البرتغال لإنهاء بعض متعلقاته الشخصية.

وتابع فيتوريا خلال الفترة الماضية مباريات منتخب مصر للشباب في كأس العرب التي وصل فيها صغار الفراعنة للدور نصف النهائي.

كما طلب تقريرًا مفصلًا عن بعض لاعبي منتخب الشباب، وكلّف معاونيه بتسجيل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتولى فيتوريا مهمة تدريب الفراعنة خلفًا لـ إيهاب جلال الذي خاض 3 مباريات فقط مع منتخب مصر.

ووقّع فيتوريا عقدًا مع منتخب مصر لمدة 4 سنوات، أي حتى منافسات كأس العالم 2026.

وشاهد فيتوريا نهائي كأس مصر 2021 من استاد القاهرة بين الأهلي والزمالك.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن عن تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

جاء ذلك لإدراج مباريات ودية دولية، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم في قطر، والتي تنطلق في نوفمبر القادم.

وكان من المفترض أن يلعب منتخب مصر تحت قيادة مدربه الجديد روي فيتوريا مع منتخب مالاوي مرتين في الجولتين الثالثة والرابعة.

وتأجلت المواجهتان إلى مارس المقبل، حيث يخطر كاف الاتحادات المحلية بالمواعيد الجديدة عبر خطاب رسمي.

وجاءت المواعيد كالتالي:

الجولتين الثالثة والرابعة بين 20 و28 مارس 2023

الجولة الخامسة بين يومي 12 و20 يونيو 2023

الجولة السادسة بين يومي 4 و12 سبتمبر 2023

وحقق منتخب مصر الفوز على غينيا في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة بهدف دون رد، فيما خسر أمام إثيوبيا بهدفين دون مقابل، تحت قيادة المدرب السابق إيهاب جلال.

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