بعد تكوين منتخب سيدات.. السعودية تطلب استضافة كأس آسيا 2026

تقدّمت المملكة العربية السعودية بطلب استضافة كأس آسيا للسيدات 2026.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن السعودية والأردن وأستراليا وأوزبكستان هي الدول الأربعة التي تقدمت بطلبات الاستضافة.

ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الآسيوية قراره بشأن الدولة الفائزة بحق الاستضافة العام المقبل.

وتسعى أستراليا لاستضافة البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2006.

والأمر نفسه ينطبق على الأردن الذي استضاف البطولة في 2018.

بينما لم يسبق لـ السعودية أو أوزبكستان استضافة كأس آسيا للسيدات.

ولم يسبق لمنتخب سيدات السعودية المشاركة في أي بطولة كبرى، إذ لم يخض مباراته الدولية الأولى إلا العام الجاري عندما التقى مع سيشل وديًا.

واستضافت الهند النسخة الأخيرة التي أقيمت مطلع 2022، وحصدت لقبها الصين بعد الفوز على كوريا الجنوبية في النهائي، بينما ودعت اليابان من نصف النهائي.

وستكون نسخة 2026 هي الرقم 21 تاريخيًا، إذ انطلقت البطولة في 1975.

وتعد الصين سيدة المسابقة بـ 9 ألقاب، ومن خلفها كوريا الشمالية والصين تايباي (تايوان) بـ 3 ألقاب لكل منهما، ثم اليابان بلقبين، ولقب واحد لكل من أستراليا، وتايلاند، ونيوزيلندا.

بينما لم يسبق لأي منتخب عربي أن تواجد في المربع الذهبي تاريخيًا.

ويعد منتخب الأردن هو الطرف العربي الوحيد الذي سبق له المشاركة في النهائيات خلال نسختي 2014 ثم 2018 التي استضافها في أراضيه.

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