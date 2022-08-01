نيمار: ميسي لن يتغير أبدا.. والناس يتحدثون كثيرا بدون علم

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 11:52

كتب : FilGoal

ميسي ونيمار يحتفلان بعد التسجيل في السوبر الفرنسي

يرى نيمار لاعب باريس سان جيرمان أن ليونيل ميسي زميله في الفريق لن يتغير وسيظل اللاعب الذي يعرفه دائما.

وتوج باريس سان جيرمان بكأس السوبر الفرنسي بعد الفوز على نانت بأربعة أهداف دون مقابل.

وسجل نيمار هدفين خلال المباراة بينما سجل ميسي هدفا آخر وتكفل سيرجيو راموس بتسجيل الهدف الرابع.

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وأجاب نيمار بعد المباراة عن سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان الموسم الحالي سيشهد بداية جديدة لميسي جديد مع باريس سان جيرمان.

وقال نيمار: "لا لا اعتقد ذلك، الناس يتحدثون حول كثيرا دون أن يعلموا حول ما يدور في الفريق، نحن نراه كل يوم وليو ميسي سيظل هو ليو ميسي".

وتابع "ميسي لن يتغير أبدا هو فقط يتأقلم وسيظل اللاعب الذي يصنع الفارق وأتمنى أن يستمر كذلك هذا الموسم".

وأضاف "أتمنى أن يسير كل شيء بشكل جيد بالنسبة لي ولميسي ومبابي وفي حالة كنا نحن الثلاثة بخير سيكون باريس سان جيرمان بخير".

ميسي كان قد انضم لباريس سان جيرمان في بداية الموسم الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برشلونة.

وشارك صاحب الـ 35 عاما مع باريس سان جيرمان في موسمه الأول في 33 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 10 أهداف وصناعة 14 هدفا.

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