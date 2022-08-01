الرجاء يعلن تعاقده مع 9 لاعبين

أعلن نادي الرجاء المغربي تعاقده مع 9 لاعبين لتدعيم الفريق قبل خوض الموسم المقبل.

إعلان الرجاء عن اللاعبين جاء دفعة واحدة بعد إتمام توقيعهم مع النادي.

وتعاقد الرجاء مع كل من، إسماعيل المقدم، ومحمد بولكاسوت، و سعيد أزراول، ومهدي بوكاسي، ويسري بوزوق، وزكريا حدراف، ويوسف لحويزي، ومحمود بنطايج، وعبد الحي فورسي.

وكان الرجاء قد قرر في وقت سابق الاستغناء عن 11 لاعبا لعدم حاجة الفريق لهم.

وبحسب موقع le360 sport المغربي فإن اللاعبين المستبعدين هم أنس الزنيتي، محسن متولي، حميد أحداد، إلياس الحداد، الكونغوليين كاديما كابنجو وفابريس نجوما، بدر بولهرود وعبد الجليل جبيرة، زكرياء الوردي، عمر العرجون وأخيرا محمد الناهيري.

وأضاف الموقع المغربي أن عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء اتفق مع فوزي البنزرتي على تغيير 85% من قوام الفريق عقب النتائج المخيبة خلال الموسم المنصرم.

وسيتولى البنزرتي تدريب الرجاء خلفا للمدرب المغربي رشيد الطاوسي.

البنزرتي سبق وأن قاد فريق الرجاء عام 2013 إلى نهائي كأس العالم للأندية وخسره أمام بايرن ميونيخ.

وتولى البنزرتي البالغ من العمر 72 عاما تدريب العديد من الأندية التونسية والعربية مثل الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي، وأيضا الوداد المغربي والرجاء، وكذلك منتخبي تونس وليبيا.

وأنهى الرجاء الدوري المغربي في الموسم الماضي بالمركزالثاني وبفارق ثلاث نقاط عن الوداد الذي توج باللقب، كما أقصي الفريق من دور ربع النهائي في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس المغرب.

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