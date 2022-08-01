طلائع الجيش: الفوز على الاتحاد بمثابة بطولة.. والعشري يريد التمسك بكل اللاعبين

أبدى أحمد المهدي مدير الكرة في طلائع الجيش سعادته الغامرة بالانتصار الذي حققه فريقه على الاتحاد السكندري.

وفاز الجيش على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد في استاد برج العرب.

وصرّح المهدي: "الاتحاد فريق كبير للغاية، والفوز عليه في الإسكندرية يعد بطولة في حد ذاته".

وأضاف عبر قناة تن: "هدفنا حصد المركز الرابع بالطبع، ولو استطعنا المنافسة على مركز أعلى لفعلنا، لن نبخل بأي جهد".

وعن مستقبل نجوم الفريق: "العشري يرغب في استمرار كل العناصر وأن تضاف إليها تدعيمات".

وأكمل: "لكن قرار مصير اللاعبين حق أصيل لمجلس الإدارة".

وأتم مستدركًا: "لا نتحدث الآن عن ذلك، ننتظر عبور المرحلة الصعبة وبعدها سنرى القرارات، لكننا نعمل على توفير كل احتياجات العشري".

واستمرت نتائج طلائع الجيش الجيدة في الدوري، ليصبح في آخر 20 مباراة حقق 10 انتصارات و9 تعادلات وتلقى هزيمة واحدة فقط.

ودخل طلائع الجيش المربع الذهبي للدوري لأول مرة هذا الموسم، بعدما وصل إلى النقطة 44 في المركز الرابع متفوقا على فيوتشر الذي لم يلعب حتى الآن.

بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 33 في المركز العاشر.

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