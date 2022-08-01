مواعيد مباريات الإثنين 1 أغسطس 2022 – مباراة المصير بين الزمالك وبيراميدز

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 10:51

كتب : FilGoal

عمر السعيد - الزمالك - بيراميدز

يشهد الدوري المصري مباراة مصيرية قد تحدد شكل المنافسة على اللقب هذا الموسم.

FilGoal.com يستعرض مواعيد الإثنين 1 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

يلتقي الزمالك بـ بيراميدز في التاسعة مساءً، مباراة تُنقل عبر أون تايم سبورتس 1.

كما يلعب الإسماعيلي أمام مصر للمقاصة في السادسة والنصف مساءً، مباراة تُنقل عبر أون تايم سبورتس 2.

وفي نفس التوقيت يلعب البنك الأهلي أمام الجونة، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس 3.

كأس ألمانيا

وفي كأس ألمانيا يلعب أيرنتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي أمام ماجديبورج في التاسعة إلا ربع مساءً.

كما يلتقي فيردر بريمن مع إنيرجي كوتبوس في السادسة ودقيقة واحدة مساءً، وفي نفس التوقيت يلتقي يونيون برلين مع تشيمنتيسر.

الدوري القطري

وينطلق الموسم الجديد من الدوري القطري بمواجهة المرخية والسد في الرابعة و35 دقيقة عبر beIN Sports HD.

كما يلعب أم صلال أمام الأهلي في السادسة و45 دقيقة عبر الدوري والكأس 1.

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