العشري: جدل المراكز المؤهلة لبطولات إفريقيا دفعنا للأمام.. وضغط المباريات لا يحتمل

الإثنين، 01 أغسطس 2022 - 00:17

كتب : FilGoal

طارق العشري - الأهلي - طلائع الجيش

شدد طارق العشري المدير الفني لنادي طلائع الجيش على أن الجدل الدائر حول مقاعد البطولات الإفريقية كان دفعة للفريق لمواصلة الانتصارات.

وفاز طلائع الجيش على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري.

وقال طارق العشري في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الجدل الدائر حاليا حول مقاعد دوري الأبطال والكونفدرالية منحنا دافعا كبيرا للفوز والتواجد في المركز الرابع وهو ما حدث".

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بيراميدز طالب اتحاد الكرة مجددا في وقت سابق بخصوص حقه في المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق.

وأضاف "حققنا ثلاث نقاط اليوم ولكننا خسرنا علي الفيل ورجب عمران، ضغط المباريات كبير جدا على اللاعبين ومؤثر على كل الفرق ومستواها".

وتابع "هناك أكثر من لاعب تحامل على نفسه من أجل إكمال المباراة ".

وأتم "سنغلق الصفحة الآن ونستعد لمواجهة المصري المقبلة، ستكون مباراة ثالثة من العيار الثقيل خلال أسبوع واحد".

ويتواجد طلائع الجيش في المركز الرابع للدوري برصيد 44 نقطة من 28 مباراة.

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