كأس العرب للشباب - مصر تهزم المغرب بلدغة صلاح باشا.. وتنتظر الفائز من تونس والجزائر

تأهل منتخب مصر للشباب إلى نصف نهائي كأس العرب في البطولة المقامة في مدينة أبها السعودية، بعد الفوز على المغرب بهدفين لهدف.

ونجح منتخب مصر في التأهل لنصف النهائي بعدما حول تأخره أمام المغرب بهدف إلى فوز بهدفين.

تقدم منتخب المغرب في الدقيقة 22 عن طريق اليعقوبي أسامة بعدما وضع الكرة على يمين أحمد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر.

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الهدف الأول لمنتخب المغرب في شباك منتخب مصر عن طريق اللاعب اليعقوبي أسامة ⚽⚽ pic.twitter.com/HGZhQW5zBG — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 31, 2022

وتعادل لمنتخب مصر أحمد حواش في الدقيقة 31 بعد عرضية من رأفت خليل.

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هدف التعادل لمنتخب مصر في مرمى منتخب المغرب عن طريق أحمد نادر حواش ⚽⚽ pic.twitter.com/eAObBpeInc — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 31, 2022

وجاء هدف الفوز بقدم البديل صلاح باشا مهاجم أودينيزي الإيطالي بعد دخوله بعدة دقائق.

وسجل صلاح باشا هدف الفوز في الدقيقة 61 بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ووضعها على يسار حارس المغرب.

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جوووووووول.. صلاح مصطفى والهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى منتخب المغرب ⚽⚽ pic.twitter.com/VHN69JePvs — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 31, 2022

وتعرض محمد الجزولي لاعب منتخب المغرب للطرد في الدقيقة 85 بعد تدخل قوي على قدم صلاح باشا مهاجم مصر.

ويلعب منتخب مصر في نصف نهائي كأس العرب للشباب ضد الفائز من تونس والجزائر.

وفي مباراة نصف النهائي الأخرى يلعب منتخب السعودية مستضيف البطولة ضد فلسطين.

وكان منتخب مصر تأهل لهذا الدور بعد التغلب على الصومال بهدف دون رد.





















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