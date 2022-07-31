كأس العرب للشباب - مصر تهزم المغرب بلدغة صلاح باشا.. وتنتظر الفائز من تونس والجزائر

الأحد، 31 يوليه 2022 - 19:57

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب ضد المغرب

تأهل منتخب مصر للشباب إلى نصف نهائي كأس العرب في البطولة المقامة في مدينة أبها السعودية، بعد الفوز على المغرب بهدفين لهدف.

ونجح منتخب مصر في التأهل لنصف النهائي بعدما حول تأخره أمام المغرب بهدف إلى فوز بهدفين.

تقدم منتخب المغرب في الدقيقة 22 عن طريق اليعقوبي أسامة بعدما وضع الكرة على يمين أحمد نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر.

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وتعادل لمنتخب مصر أحمد حواش في الدقيقة 31 بعد عرضية من رأفت خليل.

وجاء هدف الفوز بقدم البديل صلاح باشا مهاجم أودينيزي الإيطالي بعد دخوله بعدة دقائق.

وسجل صلاح باشا هدف الفوز في الدقيقة 61 بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ووضعها على يسار حارس المغرب.

وتعرض محمد الجزولي لاعب منتخب المغرب للطرد في الدقيقة 85 بعد تدخل قوي على قدم صلاح باشا مهاجم مصر.

ويلعب منتخب مصر في نصف نهائي كأس العرب للشباب ضد الفائز من تونس والجزائر.

وفي مباراة نصف النهائي الأخرى يلعب منتخب السعودية مستضيف البطولة ضد فلسطين.

وكان منتخب مصر تأهل لهذا الدور بعد التغلب على الصومال بهدف دون رد.

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