حلقة جديدة في المسلسل؟ رونالدو يغادر ملعب مانشستر يونايتد قبل نهاية المباراة

الأحد، 31 يوليه 2022 - 20:02

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

شوهد كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد يغادر ملعب أولد ترافورد قبل نهاية مباراة الفريق الودية الأخيرة أمام رايو فايكانو.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وشارك رونالدو إلى نهاية الشوط الأول، حتى حل أماد ديالو بدلا منه مع بداية الشوط الثاني.

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وسجل ديالو هدف الشياطين الحمر في الدقيقة 48.

جاء ذلك حيث عاد رونالدو بعد تأخره عن المعسكر التحضيري لظروف عائلية وفقا لما كان معلنا بشكل رسمي، في ظل أنباء تقدمه بطلب للرحيل.

وسكب هذا التصرف المزيد من النيران

وشهدت المباراة الظهور الأول أيضا للثنائي كريستيان إريكسن وليساندرو مارتينيز في التشكيل الأساسي للشياطين الحمر.

وانضم إريكسن من برينتفورد في الصيف، كذلك انضم مارتينيز من أياكس.

وخسر مانشستر يونايتد وديته الأخيرة أمس -السبت- أمام أتلتيكو مدريد بهدف دون رد.

ويستعد مانشستر يونايتد لافتتاح موسمه في البريميرليج بملاقاة برايتون في السابع من أغسطس الجاري.

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