قائمة بيراميدز - عودة إبراهيم عادل والكرتي وبن يوسف أمام الزمالك

الأحد، 31 يوليه 2022 - 21:35

كتب : FilGoal

بيراميدز

أعلن اليوناني تاكيس جونياس قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك في الجولة 28 من الدوري المصري.

وشهدت القائمة عودة إبراهيم عادل بعد تعافيه من الإصابة بجانب رمضان صبحي أيضا الذي تعرض لحادث بعد المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي.

وعاد الثنائي وليد الكرتي وفخر ادين بن يوسف بعد الغياب عن مباراة البنك الأهلي بسبب الإيقاف.

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وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - حسين السيد - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - عمر جابر - أحمد توفيق - وليد الكرتي - محمود صابر - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - إيريك تراوري

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة من 27 مباراة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة من 27 مباراة.

الزمالك فاز في مباراته الأخيرة على فيوتشر بهدف دون رد، سجله محمود حمدي "الونش"

وانتصر بيراميدز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل بفضل هدف رمضان صبحي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين 1 أغسطس.

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.

وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء كل من: مدحت شلبي وحاتم بطيشة.

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