قائمة الزمالك - عودة يوسف أسامة.. واستمرار غياب السعيد أمام بيراميدز

الأحد، 31 يوليه 2022 - 19:46

كتب : FilGoal

الزمالك

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك قائمة الأبيض لمواجهة بيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري.

وعاد يوسف أسامة نبيه للقائمة بعد الغياب في آخر 4 مباريات بسبب الإصابة.

واستمر غياب الثنائي عمر السعيد وسيف جعفر.

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وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد- محمد نديم

في الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني- محمود حمدي "الونش"- حسام عبد المجيد- عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي- أحمد فتوح- حمزة المثلوثي- حازم إمام

في الوسط: إمام عاشور- إسلام جابر- محمد أشرف "روقا"- يوسف إبراهيم "أوباما"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أحمد سيد "زيزو"- أيمن حفني

في الهجوم: سيد عبد الله "نيمار"- سيف الجزيري - يوسف أسامة

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة من 27 مباراة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة من 27 مباراة.

الزمالك فاز في مباراته الأخيرة على فيوتشر بهدف دون رد، سجله محمود حمدي "الونش"

وانتصر بيراميدز على البنك الأهلي بهدف دون مقابل بفضل هدف رمضان صبحي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين 1 أغسطس.

وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.

وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء كل من: مدحت شلبي وحاتم بطيشة.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 3-2.

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