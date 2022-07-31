التشكيل - عبده يحيى يقود غزل المحلة.. ومروان حمدي في هجوم سموحة

الأحد، 31 يوليه 2022 - 17:36

كتب : FilGoal

غزل المحلة

يقود عبده يحيى هجوم غزل المحلة في مواجهة سموحة في التشكيل الذي دفع به مصطفى عبده المدير الفني للفريق.

ويلعب غزل المحلة ضد سموحة في الجولة الـ28 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب غزل المحلة.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالآتي:

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المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: هاني عادل – خالد سامي – معاذ الحناوي – مصطفى العش

الوسط: حميد ماو – أحمد النادري – أحمد الشيخ

الهجوم: هشام عادل – عبده يحيى – إبراهيما كونيه

بينما جاء تشكيل سموحة الذي دفع به عبد الحميد بسيوني كالآتي:

المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: خالد عبد الفتاح – رجب نبيل – أحمد حكم – محمد شكري

الوسط: محمد كناريا – حمدي علاء – صديق أوجولا – محمد نادي

الهجوم: أليا سيلا – مروان حمدي

ويحتل غزل المحلة المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، ويأتي سموحة في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

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