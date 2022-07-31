بدر بانون إلى قطر القطري

الأحد، 31 يوليه 2022 - 17:33

كتب : FilGoal

بدر بانون مع الأهلي أمام البنك الأهلي

أعلن نادي قطر القطري تعاقده مع المغربي بدر بانون قادما من الأهلي المصري.

وانضم المدافع البالغ 28 عامًا إلى الأهلي قادمًا من الرجاء البيضاوي المغربي في نوفمبر 2020 مقابل حوالي 1,7 مليون يورو.

وساهم بانون في تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2021، وكأس مصر 2020، وكأس السوبر الإفريقي مرتين، بالإضافة إلى حصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2020.

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ووافق الأهلي في وقت سابق على رغبة المغربي بدر بانون بالانتقال لـ قطر القطري.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أوضح في وقت سابق أن اللاعب طلب عقد جلسة خاصة معه وأبلغه برغبته في الرحيل إلى الدوري القطري لظروف خاصة به.

وأضاف عبد الحفيظ عبر موقع النادي الرسمي: "إن بدر يقدر كثيرا موقف النادي الأهلي ومساندته له طوال الفترة الماضية لكن هناك أمورًا خارجة عن إرادته لا تجعله يستطيع استكمال تعاقده مع النادي".

وأردف عبد الحفيظ "اصطحبت بدر بانون وجلسنا مع ريكاردو سواريش المدير الفني، لأنه صاحب القرار الفني في مثل هذه الأمور، وهو الذي يحدد حاجة الفريق إلى هذا اللاعب أو ذاك".

وأكمل "تحدث سواريش مع بانون لمعرفة أسباب طلب الأخير الرحيل وفي هذا التوقيت بالذات، وأوضح اللاعب موقفه بأنه لا يستطيع الاستمرار لظروف خاصة ويأمل موافقة الأهلي على عرض نادي قطر القطري".

وأوضح "جاءت إجابة سواريش واضحة، طالما بانون يريد الرحيل وغير قادر على التأقلم، وبالتالي لا يستطيع إجبار اللاعب على الاستمرار. وأنه موافق على انتقال بدر بانون للنادي القطري".

وشدد عبد الحفيظ "رفعنا الأمر إلى لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف على الكرة وشركة الأهلي لكرة القدم. وفي ضوء كل المعطيات التي أكدت على أن اللاعب لن يستطيع تقديم كل ما لديه للأهلي خلال الفترة القادمة. تم تكليف أمير توفيق مدير التعاقدات بحسم الاتفاق المالي مع نادي قطر القطري وإنهاء كل الأمور الخاصة مع اللاعب".

سبب الموافقة على الرحيل

أوضح مصدر من النادي الأهلي سبب طلب المغربي بدر بانون بالرحيل عن الفريق.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "أحس اللاعب بعدم الراحة النفسية من التواجد مع الأهلي الفترة الحالية".

وأوضح "شعر بأنه الأفضل له هو الرحيل، وكانت تلك رغبته هو وأسرته".

وأكمل "تنازل بدر عن 400 ألف دولار مستحقات متأخرة له، بالإضافة لقيمة الانتقال والمقدرة بمليوني دولار من نادي قطر القطري".

وغاب بانون عن صفوف الأهلي أغلب فترات الموسم الحالي بعد إصابته بفيروس كورونا مما تسبب له في مشاكل بالقلب على هامش تواجده في معسكر منتخب بلاده لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وشارك بانون لمدة نصف ساعة في الدوري المصري أمام إيسترن كومباني يوم 15 يونيو الماضي، كما ظهر لمدة دقيقة في كأس مصر أمام المصري بالسلوم.

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