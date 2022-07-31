مصر مع السعودية ولبنان وسوريا في كأس العرب للناشئين

أسفرت قرعة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة وقوع منتخب مصر في مجموعة المجموعة الرابعة مع كل من السعودية ولبنان وسوريا.

وتقام بطولة العرب للناشئين في الجزائر خلال الفترة من 22 أغسطس إلى 8 سبتمبر المقبل.

وتم سحب القرعة اليوم الأحد، في بث مباشر عبر شبكة الإنترنت، وذلك بمدينة أبها في المملكة العربية السعودية على هامش استضافتها لكأس العرب للشباب تحت 20 عامًا.

ويشارك في البطولة 16 منتخبًا، قسمها الاتحاد العربي لكرة القدم إلى أربعة مستويات، وضم المستوى الأول منتخبات مصر، الجزائر، المغرب وتونس.

وتعد بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين، ثالث بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم في 2022، بعد كأس العرب لكرة القدم للصالات وكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية، وتستمر منافساتها حتى السادس من أغسطس المقبل.

ويختتم منتخب مصر للناشئين "مواليد 2006" تدريباته في السادسة مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة نظيره السعودي وديًا، المقرر لها مساء غد الاثنين، استعدادًا للبطولة.

ووصل منتخب الناشئين إلى جدة برئاسة إيهاب الكومي، للدخول في معسكر مغلق، تتخلله مباراتان وديتان مع نظيره السعودي.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين كل من محمد وهبة مديرًا فنيًا، ومؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، وعصام عبده مدربًا، ويوسف طاهر مدرب حراس مرمى، والدكتور حسين فتوح خليل طبيب المنتخب وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.

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