بعد فسخ تعاقده مع المصري.. ياسر حمد ينضم إلى الريان القطري

أعلن نادي الريان القطري عن تعاقده مع الفلسطيني ياسر حمد في صفقة انتقال حر.

ياسر حمد النادي : الريان الريان

وفسخ حمد تعاقده مؤخرًا مع المصري من طرف واحد يوم 29 يونيو الماضي.

وانضم حمد للريان بدايةً من الموسم الجديد في تجربة ثالثة بالملاعب العربية.

ياسر حمد رياني ❤️🖤 Yaser Hamed Rayani ❤️🖤 pic.twitter.com/nMgh6aLrUc — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) July 31, 2022

وعلم FilGoal.com أن ياسر حمد غادر مصر منذ 4 أسابيع في وقتٍ زعم فيه مسؤولو المصري "عدم قدرتهم على التواصل معه لسداد مستحقاته المتأخرة".

وبات ياسر حمد أول صفقة صيفية للريان الذي احتل المركز الثامن في الدوري القطري الموسم الماضي.

ويضم الريان في صفوفه الفرنسي ستيفن نزونزي، والكولومبي جيمس رودريجيز، والإيفواري يوهان بولي.

وقاد حمد منتخب بلاده فلسطين مؤخرًا للتأهل لنهائيات كأس آسيا للمرة الثالثة على التوالي.

وخاض ياسر حمد كل دقيقة ممكنة في مشوار المصري بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية، بالإضافة إلى مباراتي نهضة بركان في ربع النهائي.

وسجل حمد هدفًا في فوز المصري على مازيمبي بملعب برج العرب بالجولة الثانية من دور المجموعات.

كما خاض حمد 7 مباريات متتالية في الدوري المصري كاملةً، وهز شباك إنبي والزمالك.

حمد (188 سم) يتميز بقوة بدنية هائلة وقدرات كبيرة في الالتحامات الهوائية التي مكنته من تسجيل أهداف حاسمة مع المصري.

وتكوّن حمد في أكاديمية أتليتك بلباو وزامل عدة لاعبين معروفين أبرزهم أوناي سيمون حارس مرمى منتخب إسبانيا الحالي.

ولعب حمد في البسيتين البحريني موسم 2020\2021، قبل أن ينضم إلى المصري.

ويمتلك حمد 21 مباراة دولية، سجل خلالها 5 أهداف، وشارك في كل دقائق فلسطين الممكنة في كأس العرب 2021، كما لعب كل مباريات منتخب الفدائي في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنسخة 2023.

وأجرى FilGoal.com حوارًا مطولًا مع حمد وقتما كان لاعبًا في البسيتين، عبّر خلاله عن رغبته في اللعب بالدوري المصري يومًا ما، وهو ما تحقق بعد أشهر بانضمامه إلى المصري.

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