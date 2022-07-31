اختيار المصرية يارا عاطف ضمن طاقم تحكيم كأس العالم للناشئات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اختيار يارا عاطف ضمن طاقم حكام كأس العالم للناشئات 2022.

وشاركت يارا عاطف الحكم المساعد في منافسات كأس الأمم الإفريقية للسيدات مؤخرًا، كما أدارت مباريات في تصفيات كأس العالم للسيدات 2023.

وينطلق كأس العالم للناشئات يوم 11 أكتوبر المقبل في الهند حتى يوم 30 أكتوبر.

كما أُختير محمود ناجي وهاني عبد الفتاح ضمن قائمة حكام كأس العرب للناشئين.

وتقام منافسات كأس العرب في الجزائر وتنطلق يوم 22 أغسطس، وتُسحَب قرعتها اليوم الأحد في مدينة أبها السعودية.

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