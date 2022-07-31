كرة طائرة - أحمد صلاح لـ في الجول: لم أعتزل دوليا لكني فضلت الابتعاد لظروف معينة

كشف أحمد صلاح لاعب الأهلي لكرة الطائرة، حقيقة اعتزاله اللعب دوليًا بقميص منتخب مصر.

وصرّج صلاح لـ FilGoal.com: "لم أعتزل دوليًا".

وأضاف: "ولكني أعتذر عن عدم التواجد مع المنتخب منذ فترة بسبب ظروف معينة".

وشدد: "ليس لدي مشاكل أو أزمات مع أحد ولكني فضّلت الابتعاد في الفترة الأخيرة".

وانتشرت أنباء عن اعتزال أحمد صلاح دوليًا وبالتالي غيابه عن قائمة مصر في بطولة العالم.

صلاح (37 عامًا) يلعب لمنتخب مصر منذ 2003، وساهم في تتويجه ببطولة إفريقيا 6 مرات.

وتنطلق بطولة العالم يوم 26 أغسطس المقبل في بولندا وسلوفينيا.

وتتواجد مصر في المجموعة السادسة رفقة الأرجنتين وإيران وهولندا.

وشاركت مصر مؤخرًا في دورة البحر المتوسط وودعت البطولة من ربع النهائي على يد إسبانيا.

وسبق لـ مصر المشاركة في بطولة العالم 9 مرات، وكان المركز 13 هو أفضل إنجاز لها في نسخة 2010.

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