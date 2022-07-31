جوارديولا: ليفربول كان أفضل بسرعته.. وتسجيل هالاند مسألة وقت

الأحد، 31 يوليه 2022 - 00:24

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي رضاه عن أداء لاعبيه رغم خسارة الدرع الخيرية أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أهنئ ليفربول. في أول 15 أو 20 دقيقة كانوا أفضل بسرعتهم، ثم بعد ذلك بدأنا نلعب بطريقتنا، وفي آخر 20-25 كانت الأمور مشابهة".

وأضاف "بدأنا الشوط الثاني جيدا للغاية، وبعد الهدف كانت طريقتنا حاضرة وكنا جيدين وواثقين أمام هذا الفريق".

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وأوضح "حتى في الشوط الأول خلقنا ما يكفي من الفرص للتسجيل، ثم فقدنا الكرة ونفذوا تحولهم ونالوا ركلة الجزاء فازدادت الأمور صعوبة".

وتابع جوارديولا "لا يمكننا توقع الكثير فقد بدأنا منذ أسبوعين وبضعة أيام، ولكن عموما قدم اللاعبون كل شيء. قلت للاعبين أني فخور بهم بعد المباراة".

وواصل المدرب الإسباني "يجب أن نتحسن ولا نملك الكثير من الوقت، خصوصا وأننا بحاجة لأسبوع طويل من المباريات التدريبية للحصول على إيقاعنا".

وعن أداء إرلينج هالاند قال جوارديولا: "كان لديه بعض الفرص، اثنتين أو ثلاث في الشوط الأول وواحدة في النهاية. كان حاضرا دائما، وقاتل كثيرا وتحرك".

وأضاف "من الجيد له أن يرى الواقع في بلد جديد ودوري جديد ولكنه كان حاضرا. لم يسجل ولكنه يملك جودة مذهلة وسيفعل ذلك لاحقا".

وأوضح "حين سجل إرلينج هالاند في الولايات المتحدة (أمام بايرن ميونيخ وديا) تحدث الجميع عن جودته. لا شيء تغير، فهو قوي، وفي وقت لاحق سيضع الكرة في الشباك، هذه هي كرة القدم".

وفاز ليفربول بطل كأس الاتحاد الإنجليزي على مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل للريدز ترينت ألكساندر أرنولد ومحمد صلاح وداروين نونيز، فيما سجل جوليان ألفاريز هدف سيتي الوحيد.

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