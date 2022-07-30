في ظهور طارق حامد الأول وبمشاركة حجازي.. الاتحاد يهزم لوزيرن وديا

فاز اتحاد جدة السعودي على لوزيرن السويسري بهدف دون رد في مباراة ودية على هامش استعدادات الموسم الجديد.

وشهدت المباراة مشاركة طارق حامد للمرة الأولى بقميص الاتحاد.

كما شهد التشكيل تواجد المدافع المصري أحمد حجازي أيضا.

وسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الأول في الدقيقة الخامسة.

🎥| هدف عبدالرزاق حمدالله الاول على لوزيرن في اللقاء الودي ١-٠#الاتحاد_لوزيرن pic.twitter.com/ICxA1B3nqa — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 30, 2022

وتسبب طارق حامد في ركلة جزاء، تصدى لها الحارس مارسيل جروهي في الدقيقة 30.

وبين الشوطين خرج التشكيل بالكامل، بما فيهم حجازي وحامد.

وانضم طارق حامد إلى صفوف اتحاد جدة بعد نهاية عقده مع الزمالك.

وخسر الاتحاد لقب الدوري السعودي لصالح الهلال في المراحل الأخيرة من عمر الموسم الماضي.

ويقود الفريق حاليا المدرب البرتغالي نونو سانتو، مدرب ولفرهامبتون وتوتنام السابق.

طالع أيضا:

تعرف على قائد أرسنال الجديد

يد – ناشئات مصر تفزن في بطولة العالم

بالفيديو – خطأ فادح وطرد مدرب بسبب عرقلة في الأرجنتين

ليفاندوفسكي ينتقد طريقة بايرن ميونيخ