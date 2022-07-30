في ظهور طارق حامد الأول وبمشاركة حجازي.. الاتحاد يهزم لوزيرن وديا

السبت، 30 يوليه 2022 - 18:04

كتب : FilGoal

طارق حامد

فاز اتحاد جدة السعودي على لوزيرن السويسري بهدف دون رد في مباراة ودية على هامش استعدادات الموسم الجديد.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

طارق حامد

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وشهدت المباراة مشاركة طارق حامد للمرة الأولى بقميص الاتحاد.

كما شهد التشكيل تواجد المدافع المصري أحمد حجازي أيضا.

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وسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الأول في الدقيقة الخامسة.

وتسبب طارق حامد في ركلة جزاء، تصدى لها الحارس مارسيل جروهي في الدقيقة 30.

وبين الشوطين خرج التشكيل بالكامل، بما فيهم حجازي وحامد.

وانضم طارق حامد إلى صفوف اتحاد جدة بعد نهاية عقده مع الزمالك.

وخسر الاتحاد لقب الدوري السعودي لصالح الهلال في المراحل الأخيرة من عمر الموسم الماضي.

ويقود الفريق حاليا المدرب البرتغالي نونو سانتو، مدرب ولفرهامبتون وتوتنام السابق.

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