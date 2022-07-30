حقق كل شيء.. بطولات محمد صلاح مع ليفربول
السبت، 30 يوليه 2022 - 20:38
كتب : FilGoal
فاز محمد صلاح مع ليفربول بلقب الدرع الخيرية بعد الفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وصنع صلاح هدف ليفربول الأول لزميله ترينت ألكسندر أرنولد قبل أن يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء.
ووقع صلاح على هدفه الثامن أمام مانشستر سيتي بجانب خمس تمريرات حاسمة في 16 مباراة.
الهدف هو الأول لصلاح في مسابقة الدرع الخيرية في مباراته الثالثة.
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