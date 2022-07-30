خطف الأضواء من الجميع.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي

قاد محمد صلاح ليفربول للفوز بلقب الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وصنع صلاح هدف ليفربول الأول لزميله ترينت ألكسندر أرنولد قبل أن يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء.

ووقع صلاح على هدفه الثامن أمام مانشستر سيتي بجانب خمس تمريرات حاسمة في 16 مباراة.

الهدف هو الأول لصلاح في مسابقة الدرع الخيرية في مباراته الثالثة.

نستعرض معا ما قدمه صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي

دقائق اللعب: 94

الأهداف: 1

التمريرات الحاسمة: 1

التمريرات الصحيحة: 30

دقة التمرير: 94%

صناعة الفرص:4

التسديدات: 2، منها واحدة على المرمى

المراوغات الصحيحة: 5

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