أرنولد: نونيز لديه ما يثبته.. وهذه بداية مثالية للموسم

السبت، 30 يوليه 2022 - 20:47

كتب : FilGoal

ترينت ألكسندر أرنولد - مانشستر سيتي وليفربول - كأس الدرع الخيرية

أبدى ترينت ألكساندر أرنولد ظهير ليفربول سعادته بالفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد والتتويج بالدرع الخيرية في مستهل الموسم الجديد.

وقال أرنولد في تصريحاته لـ "أي تي في سبورت": "هذه المرة تعني الكثير لنا لأنه تواجدنا الثالث بمباراة الدرع الخيرية".

وأضاف "موسمنا بدأ اليوم وكان من المهم أن نبدأ بالشكل الصحيح".

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وعن أداء زميله المهاجم الجديد داروين نونيز قال أرنولد: "لقد تحصل لنا على ركلة الجزاء وسجل هدفا، وكان يبدو حيويا للغاية".

وتابع "لقد أتى لتسجيل الأهداف، ولقد أثبت أنه قادر على ذلك اليوم".

وواصل أرنولد "إنه من أفضل اللاعبين، وهو شاب ويتطلع للتعلم. لقد ارتبط بنا جيدا، ولديه ما يثبته".

وأخيرا قال أرنولد عن الموسم: "من يعلم ماذا يمكنه الحدوث على مدار الموسم؟ هدفنا أن نبقى جاهزين بدنيا للانطلاق منذ اللحظة الأولى".

واختتم "هذه كانت بداية مثالية ونأمل في الفوز بالألقاب في طريقنا".

وفاز ليفربول بطل كأس الاتحاد الإنجليزي على مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل للريدز ترينت ألكساندر أرنولد ومحمد صلاح وداروين نونيز، فيما سجل جوليان ألفاريز هدف سيتي الوحيد.

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