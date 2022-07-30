أسطورة جنوب إفريقيا ينضم للجهاز الفني لمانشستر يونايتد

السبت، 30 يوليه 2022 - 17:42

كتب : FilGoal

بيني مكارثي - جنوب إفريقيا

انضم بيني مكارثي نجم منتخب جنوب إفريقيا السابق للجهاز الفني للفريق الأول لمانشستر يونايتد برفقة المدرب إريك تين هاج.

صاحب الـ 44 عاما سينضم لتدريبات الفريق في الكارينجتون وسيركز على مساعدة المهاجمين على تطوير مستواهم.

عمل مكارثي لن يقتصر فقط على التمركز وإنهاء الهجمات فقط ولكن أيضا سيكون مساعدا لتين هاج لتطبيق الخطط الفنية.

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المدرب الجنوب إفريقي كان قد كشف في تصريحات سابقة عن تشجيعه لمانشستر يونايتد منذ صغره.

مكارثي تولى من قبل مهمة الرجل الأول لفريقي كيب تاون وأمازولو الجنوب إفريقيين.

وقاد مكارثي فريق أمازولو للوضصول لدوري أبطال إفريقيا وحصل على جائزة مدرب العام لموسم 2020/2021.

وحصل مكارثي على جائزة هداف كأس الأمم الإفريقية 1998 مناصفة مع حسام حسن بسبعة أهداف لكل منهم، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وسبق لماكرثي أن خاض تجربتين في الملاعب الإنجليزية كلاعب مع بلاكبيرن روفرز ووست هام.

مانشستر يونايتد كان قد أعلن تعيين تين هاج مدربا لمانشستر يونايتد عقب نهاية الموسم الماضي خلفا لرالف رانجنيك الذي تولى المسؤولية بشكل مؤقت.

وسيبدأ مانشستر يونايتد موسمه بمواجهة برايتون يوم 7 أغسطس على ملعب أولد ترافورد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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