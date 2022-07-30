مصدر من أمبرو يكشف لـ في الجول تفاصيل عدم تجديد التعاقد مع الأهلي.. وخطوة مقبلة في مصر

لم يتوصل الأهلي وشركة "أمبرو" التي ترعى ملابسه الرياضية لاتفاق لتجديد تعاقدهما بعد ثلاث سنوات من العمل سويا.

وقال مصدر من أمبرو –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم السبت: "مستمرون في العمل مع الأهلي لنهاية الموسم الجاري".

وواصل "قدمنا عرضا جديدا للأهلي لتجديد التعاقد لم يتم الموافقة عليه".

وأوضح المصدر "عرضنا كان عبارة عن 25 مليون جنيه في 3 مواسم، بالإضافة لحافز سنوي بواقع 3 ملايين جنيه، والأهلي رفض وقال إنه يمتلك عروضا أفضل".

وأردف "لذا لم نستطع التوصل لاتفاق، أعتقد أن الأهلي الآن اتفق مع شركة جديدة".

وكشف المصدر عن مفاجأة وقال: "جاري التفاوض مع عدد من الأندية المصرية لأننا نريد الاستمرار في السوق المصري".

وبسؤاله هل تلك الأندية المعنية هي الزمالك أو بيراميدز أجاب "لا أريد التعليق ولكن كل شيء سيتم الإعلان عنه في وقته".

وكان الأهلي أتم تعاقده مع أمبرو في أكتوبر من عام 2018 حيث كان يحصل على منتجات في نصف الموسم الثاني آنذاك بقيمة 125 ألف دولار.

ثم يحصل النادي على منتجات رياضية لقطاع كرة القدم ما قيمته 250 ألف دولار أمريكي في موسم 2019 – 2020، وبزيادة 5 % للموسم التالي، علما بأن حساب هذه المنتجات يتم وفقا لسعر الجملة.

كما يحصل الأهلي على خصم 35 % من سعر الجملة على أي كميات إضافية من المنتجات الرياضية، بخلاف الكمية المتفق عليه مسبقا.

يحصل النادي على نسبة 10 % من عائد مبيعات الشركة من المنتجات الرياضية التي تحمل شعار النادي وذلك وفقا للمستندات المالية.

يحصل النادي على نسبة 35 % حال شراء أي منتجات بصفة عامة لشركة «أمبرو»، وذلك من سعر الجملة.

ويحصل النادي لأعضاء الجمعية العمومية على خصم 15 % من منتجات «أمبرو»، بالإضافة إلى نفس الخصم من شركتي « ANTA و SKETCHERS» التي تعتبران شركة« FRG» الوكيل الحصري لهما في مصر.

ويحصل النادي على مكافآت مالية تقترب من 2.5 مليون جنيه عند فوزه بأي من البطولات المحلية والقارية.

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