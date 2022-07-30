خبر في الجول – تفاصيل مفاوضات الزمالك مع الفتح لضم المهدي مبارك.. وقرار اللاعب

السبت، 30 يوليه 2022 - 15:34

كتب : FilGoal

المهدي مبارك لاعب الفتح الرباطي ومنتخب المغرب للشباب

يعكف الزمالك حاليا على التوصل لاتفاق مع الفتح الرباطي المغربي لضم لاعب خط وسط الفريق المهدي مبارك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك دخل في مفاوضات مع النادي المغربي الذي طلب الحصول على 750 ألف دولار للموافقة على الانتقال ويرغب النادي الأبيض في تقليل ذلك المبلغ.

في الوقت ذاته يستغل الزمالك رغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوفه رغم امتلاكه لعروض أخرى، لكنه أبلغ إدارة ناديه بقراره بالانتقال إلى الفارس الأبيض.

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ورغم تلك المفاوضات فإن اللاعب ليس الوحيد على طاولة الزمالك في ظل وجود أكثر من لاعب مرشح للانضمام إليه، وسيعمل أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة مع جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق لاختيار أفضلهم للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويعد اللاعب صاحب الـ21 عاما من ناشئي الفريق المغربي وخاض معه 50 مباراة لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

وسبق للمهدي مبارك تمثيل منتخب المغرب تحت 20 عاما سبع مرات وسجل معه هدفين.

لكنه لم يحصل حتى الآن على فرصة ارتداء قميص المنتخب الأول.

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