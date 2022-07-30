تين هاج: رونالدو سيلعب أمام رايو فايكانو.. وتدخلات أتلتيكو فاقت الحدود

أكد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد مشاركة كريستيانو رونالدو نجم الفريق في المباراة الودية المقبلة ضد رايو فايكانو يوم الأحد 31 يوليو.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال تين هاج في تصريحاته عقب الخسارة الودية أمام أتلتيكو مدريد بهدف دون رد: "غدا سيكون في القائمة، وسنرى كم سيمكنه اللعب".

وكان رونالدو قد قال عبر إنستجرام: "الملك سيلعب يوم الأحد".

وقال المدرب الهولندي إن تشكيل مباراة الغد سيختلف تماما عن تشكيل مباراة اليوم أمام أتلتيكو مدريد.

وأوضح "اللاعبون الذين بدأوا اليوم لن يبدأوا مباراة الغد. غدا سيكون هناك تشكيل مختلف، ولكن هناك لاعبين من البدلاء يمكنهم أن يبدأوا".

وتابع "يجب أن نحضر لهذه المباراة الان. يجب أن نسافر عائدين سريعا لنكون مستعدين لبداية الغد أمام رايو فايكانو".

ولعب الفريق مباراة أتلتيكو مدريد في العاصمة النرويجية أوسلو، فيما يواجه أتلتيكو مدريد في أولد ترافورد.

وعن ذلك قال تين هاج: "سمعت أن الملعب تم بيعه بالكامل. أتطلع لهذه المباراة".

أما عن أداء الفريق أمام أتلتيكو قال المدرب: "أداء الفريق كان جيدا. النتيجة ليست جيدة. خلقنا الكثير من الفرص ولكننا لم نسجل".

وأضاف "لست سعيدا بهذا الأمر وقلت ذلك للفريق. هذا ليس مقبولا".

وعن شراسة أتلتيكو مدريد قال تين هاج: "أحب التنافسية، ولكن باحترام. لا أريد إصابات أيضا. لهذا يجب أن نحافظ على احترامنا لبعضنا البعض، ورأيت بعض التدخلات التي فاقت الحدود".

ويستعد مانشستر يونايتد لافتتاح موسمه بمواجهة برايتون يوم الأحد 7 أغسطس.

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