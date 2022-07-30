كرة طائرة - الزمالك يعلن تعاقده مع الإسباني فيينا

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع الإسباني الدولي أندريس فيينا لدعم صفوف فريق كرة الطائرة استعدادا للموسم الجديد.

وخاض أحمد مرتضى منصور المشرف العام على ألعاب الصالات بنادي الزمالك مفاوضات مكثفة مع اللاعب خلال الفترة الماضية، وفقا للموقع الرسمي للنادي الأبيض.

ووقع فيينا عقد انضمامه لصفوف الزمالك لمدة موسم واحد.

ويأتي التعاقد مع الإسباني ضمن خطة مجلس الإدارة لتدعيم جميع الألعاب الجماعية والفردية سعيا لحصد المزيد من الألقاب، بحسب وصف الموقع الرسمي.

ويأتي التعاقد مع النجم الإسباني فيينا ضمن خطة مجلس إدارة القلعة البيضاء لتدعيم جميع الألعاب الجماعية والفردية للحفاظ على تفوقها وحصد المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة.

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