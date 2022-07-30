مثل سيناريو دوري الأبطال.. أتليتكو يهزم مانشستر يونايتد

مثلما انتهت مواجهة الإياب بينهما في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، كرر أتليتكو مدريد انتصاره على مانشستر يونايتد وتلك المرة وديا.

وفاز أتليتكو مدريد اليوم السبت وديا على مانشستر يونايتد بهدف دون رد في ملعب وليفال في النرويج في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

سجل هدف المباراة الوحيد جواو فيليكس بتسديدة زاحفة في الدقيقة 86.

وشهدت المباراة طرد لفريد لاعب مانشستر يونايتد بشكل مباشر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وتعد تلك هي الهزيمة الأولى ليونايتد خلال الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

فقد بدأ يونايتد جولته بالفوز على ليفربول برباعية دون رد ثم على ميلبورن فيكتوري الأسترالي بأربعة أهداف لهدف، وبثلاثة أهداف لهدف على كريستال بالاس.

وتعادل يونايتد مع أستون فيلا إيجابيا بهدفين لكل فريق، وهُزم من أتليتكو بهدف دون رد.

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