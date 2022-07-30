خطأ فادح للحارس وهدف جودين وطرد المدرب بسبب عرقلة في مباراة بالدوري الأرجنتيني

شهدت مباراة جودوي كروز وفيليز سارسفيليد في الدوري الأرجنتيني سلسلة من اللقطات المثيرة المختلفة في افتتاح الجولة 11.

المباراة عرفت بدايتها في الدقيقة الثالثة خطأ كارثيا من حارس مرمى فيليز.

الحارس لوكاس هويوس وصلت الكرة تحت أقدامه داخل منطقة الجزاء فحاول أن يستحوذ على الكرة لكنها أفلتت من تحت أقدامه، ومن ثم لم يستطع إمساكها فخطفها بيير باريوس وسجل الهدف الأول في الشباك.

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رد فيليز جاء سريعا برأسية متقنة من المخضرم دييجو جودين المنضم حديثا للفريق مسجلا أولى أهدافه بقميص الفريق في الدقيقة 15، بعد عرضية من إيميليانو إينسوا لاعب ليفربول السابق.

وقبل 8 دقائق على نهاية اللقاء أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المدرب الأوروجوياني أليكس ميدينا المدير الفني لـ فيليز.

والسبب؟ عرقلة لاعب الخصم بعدما راوغ لاعبه على حدود خط التماس.

المدرب اعترض على قرار الحكم الذي لم يتوان في إشهار البطاقة الحمراء.

لقطة لم تكن الأولى لميدينا إذ سبق أن تعرض لحدث مشابه العام الماضي أثناء تدريبه لفريق تاييريس كورودوبا أمام يونيون في الدوري الأرجنتيني أيضا.

وحينها لم يعرقل اللاعب، بل دخل أرض الملعب واعترض مسار الكرة قبل أن تصل للاعب الخصم الذي كان يستعد لاستلام الكرة.

#LigaProfesional ¡LE GANÓ LA EMOCIÓN! El Cacique Medina vio la tarjeta roja en Unión vs. Talleres. ¿Por qué? Porque quiso frenar una pelota ¡en el campo de juego! pic.twitter.com/nLrmX9CN1K — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2021

ويحتل جودوي كروز بعد نهاية المباراة المركز الرابع برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد فيليز في المركز الثالث والعشرين برصيد 9 نقاط.

الدوري الأرجنتيني الموسم الجاري يضم 28 فريقا يخوضون 27 جولة لتحديد البطل، فيما يهبط آخر فريقين لدوري الدرجة الثانية.

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